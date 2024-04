Wenn echte Dragon's Dogma 2-Spieler eure Vasallen für unbeliebte Loser halten, werden sie heimlich von Fake-Spielern angeheuert

In Dragon's Dogma 2 spielen die Drachen natürlich eine große Rolle, aber auch die Vasallen.

In Dragon's Dogma 2 können eure Vasallen auch auf eigene Abenteuer ausziehen, wenn ihr gerade in einem Rasthaus Pause macht. Aber selbst wenn keine echten Spieler*innen Interesse zeigen sollten und eure Vasallen mitnehmen, heißt das nicht, dass sie nur Däumchen drehen. Im Gegenteil: Wie jetzt von Fans entdeckt und von Capcom bestätigt wurde, werden eure Vasallen auch von Fake-Spieler*innen ausgeliehen.

Dragon's Dogma 2: Vasallen werden von Fake-Spielern ausgeliehen, wenn sie keiner will

Darum geht's: Dragon's Dogma 2 ist da, setzt endlich den Kult-Underdog von vor vielen Jahren fort und erfreut sich größter Beliebtheit. Bis auf die Mikrotransaktionen-Debatte und die teils echt miese Performance des Spiels zeigen sich die allermeisten Spielenden wirklich begeistert. Das liegt unter anderem an der Open World, aber auch an dem coolen Vasallensystem.

4:07 Dragon's Dogma - Entwickler-Video #2: Die Vasallen - Entwickler-Video #2: Die Vasallen

So funktioniert das: Zu Beginn von Dragon's Dogma 2 bastelt ihr euch nicht nur einen Haupt-Charakter, sondern gleich auch noch einen Vasallen. Der begleitet euch dann auf euren Abenteuern, ihr könnt ihn aber auch an andere Spieler*innen ausleihen (und umgekehrt natürlich Vasallen von anderen Leuten mitnehmen).

Die Vasallen helfen euch dann nicht nur im Kampf, sondern zeigen euch zum Beispiel auch Verstecke, die andere DD2-Fans schon mit ihnen im Schlepptau entdeckt haben.

Fake-Spieler leihen sie auch aus: Sollten eure Vasallen aber bei keinen anderen Dragon's Dogma 2-Fans auf Gegenliebe stoßen oder warum auch immer einfach selten ausgeliehen werden, greift ein weiteres, internes System des Capcom-Spiels. Dann gehen die Helferlein nämlich einfach mit unechten Fake-Spielern auf Abenteuer, die es gar nicht wirklich gibt.

Und was soll das Ganze? Das hat den positiven Effekt, dass ihr dann trotzdem die Vorteile genießen könnt, die es mit sich bringt, wenn eure Vasallen ausgeliehen werden. So verdient ihr beispielsweise trotzdem Riftkristalle und könnt euch auch über das eine oder andere Geschenk freuen.

Capcom bestätigt die Funktion auf der eigenen FAQ-Seite. Dass dieses Feature auch in Dragon's Dogma 2 existiert, dürfte nur die wenigsten wundern. Immerhin gab es auch schon im ersten Dragon's Dogma die Möglichkeit, dass eure Pawns von Fake-Spieler*innen ausgeliehen werden (via: Eurogamer).

So könnt ihr es erkennen: Grundsätzlich bleibt für euch alles beim Alten, die Fake-Spieler*innen bewerten eure Vasallen sogar. In der Regel scheint es sich immer dann um Fake-Verleihungen zu handeln, wenn die Profile in der Vasallen-History ausgegraut sind und ihr keine weiteren Informationen erfahrt. Das könnte aber auch mit den Privatsphäre-Einstellungen echter Menschen zusammenhängen, die eure Vasallen ausgeliehen haben.

