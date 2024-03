Dragon's Dogma 2: Dieser Vasallen-Trick hat die ersten Spielstunden für mich zum Spaziergang werden lassen

Annikas Erweckte musste anfangs kaum einen Finger rühren, weil sie andere die Arbeit hat machen lassen.

Capcoms neues Rollenspiel Dragon's Dogma 2 grenzt sich ein wenig von den herkömmlichen Spielen des Genre ab. Durch gelegentliche, konsequente Zeitlimits, eine eingeschränkte Schnellreise oder eben das Vasallen-System, spielt es sich etwas eigensinnig – aber auch sehr gut, wie unser Test zeigt.

Als absoluter Dragon's Dogma-Neuling hat mich das allerdings auch stark überfordert, als ich meine ersten Schritte in dem Spiel während einer Preview-Anspielsession machen durfte:

Danach hatte ich so meine Zweifel, ob ich überhaupt in Dragon's Dogma 2 reinfinden werde, oder ob ich es nicht nach wenigen Stunden frustriert von meiner Konsole werfe. Dem Vasallen-System und unseren Freelancer Stephan sei dank, haben sich die ersten Spielstunden für mich dann aber zum reinsten Spaziergang entwickelt. Und je nachdem, wie euer Freundeskreis aussieht, könnt ihr euch das Leben ins Dragon's Dogma 2 so auch um einiges leichter machen.

Dragon's Dogma setzt auf Teamwork

Vasallen in Dragon's Dogma 2 sind euch treu ergebene Begleiter*innen. Mit bis zu drei Vasallen könnt ihr durch die Fantasy-Welt reisen und solltet es auch tun, falls ihr euch das Leben nicht unnötig schwer machen wollt.

Während euer Hauptvasall, den/die ihr selbst erstellt, euch ohnehin nicht von der Seite weicht, heuert ihr die beiden anderen an. Das geht entweder über Riftportale (die Steinformationen mit blau leuchtenden Symbolen wie ganz oben im Bild), oder aber ihr begegnet ihnen in der Welt und könnt sie direkt ins Team holen.

Manchmal kostet euch das keinen einzigen der mühsam gesammelten Riftkristalle, in der Regel müsst ihr aber bezahlen – umso höher das Level des Vasallen, desto teurer wird es. Da die beiden externen Vasallen allerdings nicht mitleveln, bleibt uns nichts anderes übrig, als zwischendurch zu wechseln, da sie sonst eher Ballast als hilfreich sind.

Mehr zu den Vasallen gibt's hier im Video:

4:07 Dragon's Dogma - Entwickler-Video #2: Die Vasallen - Entwickler-Video #2: Die Vasallen

Warum abrackern, wenn man sich babysitten lassen kann?

Es sei denn, ihr pickt euch einen oder gar zwei Vasallen mit hoher Stufe raus, die euch dann lange Zeit gute Dienste leisten und das ohne eine müde Mark zu zahlen. Das geht nämlich, sofern es sich um Hauptvasallen von auf der gleichen Plattform befreundete Spieler*innen handelt.

So konnte ich direkt am ersten Riftstein, über den ich in Dragon's Dogma 2 gestolpert bin, Stephans für den GamePro-Test erstellten Hauptvasall Kirico engagieren: eine Erzmagierin auf Stufe 48. Das führte zwar zu einem stark unausgeglichenen, dafür aber sehr starken Team.

Bereits die Ausrüstung lässt es erahnen: Kirico (oben links) besitzt ein viel höheres Level als meine Erweckte und der Rest der Truppe.

Was mir in den ersten Spielstunden einen enormen Vorteil verschaffte, hatte durchaus einen amüsanten Beigeschmack. Während meine Diebin Cassia zum Start noch mit Lumpen und Level 3-Skills rumkrebste und auch mein 2 Meter großer Biestren-Vasall Duncan auf Stufe 4 kaum einer Fliege etwas anhaben konnten, legte Kirico dagegen alles um, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Von Hazell, einen von Capcom erstellte Bogenschütze auf Level 2, fange ich gar nicht erst an. Er diente mir mehr als Ressourcensammler als als hilfreicher Fernkämpfer...

Damit habe ich mir – eher unbewusst, da ich eigentlich nur einen befreundeten Vasallen dabei haben wollte – eine Babysitterin ins Team geholt, die uns immer und immer in brenzlichen Situationen gerettet hat.

So heuert ihr kostenlos befreundete Vasallen an

Wollt ihr es mir gleich tun und kostenlos einen starken Vasallen an eure Seite hohlen, müssen aber, wie schon angerissen, ein paar Voraussetzungen erfüllt sein:

der Vasall muss von einer über PSN, Xbox oder PC befreundeten Person stammen (plattformübergreifend funktioniert das leider nicht)

euer Freund bzw. eure Freundin muss den Vasallen schon entsprechend hochgelevelt haben, was kurz nach Release des Spiels aber nicht so schnell der Fall sein dürfte

Unabhängig von der Stufe des Vasallen könnt ihr aber natürlich immer nach Vasallen von Freund*innen suchen und sie ins Team holen. Dafür müsst ihr nur folgendes tun:

Sucht einen Riftstein und betreten den Rift Untersucht den Riftstein und navigiert zur Suchfunktion Sucht gezielt nach Vasallen von Freunden Wählt den gewünschten Hauptvasallen eine befreundeten Person aus und heuert ihn/sie an (ggf. müsst ihr einen anderen Vasallen aus dem Team entfernen) Fortan begleitet euch der Vasall (levelt aber nicht mit)

Nicht wundern: Als ich Kirico angeheuert habe, war sie noch Level 48 und eine Erzmagierin. Mittlerweile hat Stephan sie auf Stufe 62 gebracht und die Laufbahn auf Kriegerin geändert. Trotzdem kostet sie mich keine Riftkristalle.

Solltet ihr irgendwann an den Punkt kommen, an dem der angeheuerte Vasall nicht mehr stark genug für euer Team ist, könnt ihr einfach in den Rift zurückkehren und die aktualisierte Version davon erneut anheuern – vorausgesetzt, die befreundete Person hat sie/ihn im eigenen Spielstand bereits weiter hochgelevelt. Unter Umständen hat der Vasall dann aber eine andere Laufbahn (Klasse) und passt taktisch weniger in euer Team.