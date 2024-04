'Ich fühle mich so schuldig': Dragon's Dogma 2-Spieler bekommen schlechtes Gewissen, wenn sie ein High-Five ihrer Vasallen verpassen

Don't leave a sister hanging: Was macht ihr, wenn euch ein Dragon's Dogma 2-Vasall High Fives geben will?

Dragon's Dogma 2 hat eine coole kleine Funktion: Ihr könnt mit euren Begleiter*innen abklatschen. Die geben euch nämlich ganz gerne mal ein High Five, wenn ihr gemeinsam einen Kampf bestanden habt. Aber manchmal ist es einfach nicht rechtzeitig zu schaffen und der Moment wird verpasst, was bei vielen Spieler*innen für ein wirklich schlechtes Gewissen sorgt. Das Ganze hat sogar eine kleine, aber feine Auswirkung.

Ihr kennt das bestimmt aus dem echten Leben: Wenn ihr voll freudiger Erwartung eure Faust ausstreckt oder enthusiastisch die Hand für ein High-Five hebt, wollt ihr natürlich auch die entsprechende Reaktion eures Gegenübers. Es gibt nur wenig Frustrierenderes, als in so einem Moment hängen gelassen zu werden.

1:05 Dragon's Dogma 2: Der nächste große RPG-Hit 2024 ist da und hier ist der Launch-Trailer

Genau so ist es auch in Dragon's Dogma 2: Wir können uns nur ansatzweise vorstellen, wie schlimm es für unsere Vasallen sein muss, wenn wir andauernd (aus Versehen, ich schwöre!) die High Fives verpassen.

Im Netz häufen sich jetzt traurige Kommentare von Spieler*innen, die bedauern, schon so oft den Augenblick verpasst haben, um ihren Vasallen ein High Five zu geben. Da wäre zum Beispiel Redditor LexiiConn, der die kleine Selbsthilfegruppe initiiert hat:

"Es ist ein bescheuertes Ding, aber nichtsdestotrotz auch süß. Vasallen arbeiten so hart und sie meinen es so ernst. Sie geben wirklich ihr Bestes. Ich versuche immer, ihre ausgestreckte Handfläche oder den Fist-Bump zu treffen, aber manchmal verpasse ich es einfach. Und ich fühle mich so schuldig!

Ich nehme an, dass das ihre Gefühle verletzt (nicht, dass sie es jemals zeigen würden), da ich sie irgendwie übergehe, weil sie eine Enttäuschung wären. Aber das ist wirklich nicht der Fall!"