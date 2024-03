Dragon's Dogma 2: Der Thronräuber - So findet ihr den Souverän auf dem Maskenball

Auf dem Maskenball können wir ein wichtiges Detail schnell übersehen.

Um uns in Dragon's Dogma 2 unseren rechtmäßigen Platz zu erarbeiten, versuchen wir in der Hauptquest "Der Thronräuber" mehr Informationen über den Souverän herauszubekommen. Dazu sollen wir uns auf einen Maskenball einschleichen. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Quest löst.

Quest: Der Thronräuber (The Stolen Throne)

Der Thronräuber (The Stolen Throne) Questgeber*in: Brant

Brant Ort: Vernworth (Vermund)

Vernworth (Vermund) Zeitlimit? nein

So startet ihr die Quest

Folgt ihr der Hauptgeschichte in Dragon's Dogma 2, stoßt ihr recht früh automatisch auf die Quest. Sie zählt zu den vielen Aufgaben, die Hauptmann Brant euch überträgt, wenn ihr ihn abends in der Taverne Sternenfall in Vernworth (Vermund) auf den Maskenball ansprecht.

Eure Aufgabe ist es, entsprechend gekleidet und damit unerkannt auf einen der Bälle zu gehen, die zu Ehren des Souverän abgehalten werden. Dort sollt ihr euch ihm nähern und mehr über ihn herausfinden. Wer hinter dem falschen Erweckten steckt, ist bis dahin nämlich unklar.

So kommt ihr auf den Maskenball

Ihr könnt allerdings nicht einfach auf den Maskenball spazieren, wie es euch beliebt. Zum einen findet dieser nicht jeden Abend statt. Zum anderen benötigt ihr die entsprechende Kleidung, um nicht aufzufallen. Ansonsten greifen euch die Wachen nämlich an, was dann im Gefängnis enden kann.

Wo bekommt ihr also die entsprechende Abendgarderobe her?

Abendliche Maske - erhaltet ihr automatisch von Brant, während er euch den Auftrag gibt

- erhaltet ihr automatisch von Brant, während er euch den Auftrag gibt Vornehme Tunika - müsst ihr kaufen oder finden

- müsst ihr kaufen oder finden Vornehme Beinkleider - müsst ihr kaufen oder finden

Fundort der vornehmen Kleidung

Ihr könnt es euch einfach machen und die Kleidungsstücke mit dem entsprechenden "Kleingeld" in der Tasche im Handelsviertel beim Gemischtwarenhändler für insgesamt 305.000 G kaufen (Tunika für 155.000 G, Beinkleider für 150.000 G).

Da ihr beides aber auch in einigen Truhen des Adelsviertels sowie im Schloss finden könnt, solltet ihr euch das Geld lieber sparen. Stattet einfach Sven in seinen Gemächern tagsüber einen Besuch ab, was dann auch die Wachen nicht stört. Dort findet ihr links in der hinteren Ecke eine Truhe mit den Kleidungsstücken.

Svens Gemächer befinden sich im Schloss im 2. Obergeschoss.

Der Maskenball findet nicht jeden Abend statt

Habt ihr das feierliche, 3-teilige Outfit angezogen (Waffen können ausgerüstet bleiben), bedeutet das aber nicht, dass ihr einfach so zum Maskenball gehen können, der immer Vernworth-Saal (Adelsviertel) stattfindet. Denn dieser findet nicht jeden Abend statt.

Solltet ihr also zur unpassenden Zeit kommen, sucht euch einfach eine Bank in der Nähe und lasst die Zeit verstreichen, bis ihr den richtigen Abend erwischt. Ob ein Maskenball stattfindet, verrät euch auch die Wache am Eingang.

So findet ihr den Souverän

Habt ihr es richtig eingekleidet auf den Maskenball geschafft, gilt es den Souverän zu finden. Ihr könnt natürlich den Gästen beim Tanzen zuschauen und Gesprächen lauschen, die Zielperson werdet ihr aber nicht finden. Der hat sich bereits aus dem Staub gemacht, was bedeutet, dass ihr ihm folgen müsst.

Nur wo geht's lang? Gerade zu Beginn, wenn man noch nie mit einer Geheimtür konfrontiert wurde, kann man sie übersehen. Beim genauen Hinschauen findet ihr aber einen Durchgang in der Steinwand, im Gang hinter dem Tanzsaal:

Eigentlich ist die Geheimtür nicht schwer zu erkennen. Aus eigener Erfahrung wissen wir aber, dass man trotzdem etwas blind daran vorbeilaufen kann.

Habt ihr den geheimen Durchgang gefunden, folgt ihr dem Weg dahinter, bis ihr im Haus der Röschen (dem Freudenhaus) landet. Dort trefft ihr auf die Chefin Wilhelmina. Sie zeigt euch ein Loch in der Wand, über das ihr den Souverän im Nebenzimmer beobachten könnt. Der vergnügt sich gerade mit zwei Damen, als Disa (Svens Mutter und Königin, die den falschen Souverän anleitet) mit Lord Phaesus hereinkommt. Belauscht das Gespräch und sprecht mit Wilhelmina, danach ist eure Arbeit dort getan.

Quest abschließen und Belohnungen einsacken

Mit den gesammelten Informationen macht ihr euch wieder auf den Weg zu Hauptmann Brant, den ihr wie gehabt abends in der Taverne treffe könnt. Sprecht mit ihm über das Geschehene. Im Anschluss erhaltet ihr neben 900 XP noch einen Lazarus-Splitter sowie 6.500 G.

Die Mermecolion-Karte, die wir kurz vorher von Wilhelmina erhalten und die uns Zugang zum Freudenhaus gewährt, können wir als schönen Bonus dazurechnen.