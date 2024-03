Dragon's Dogma 1 für nur 4,99 Euro: Im PS Store wird euch das RPG für kurze Zeit nachgeworfen - ist für einige unter euch sogar gratis

Dragon's Dogma: Dark Arisen ist jetzt im PS Store-Angebot.

Am 22. März 2024 erwartet uns mit Dragon's Dogma 2 Capcoms heißersehntes Sequel des 2012 veröffentlichten Erstlings. Falls ihr diesen vor dem Release noch nachholen wollt, um ein Gefühl für das knackige Action-RPG-Spielprinzip zu bekommen, dann hergehört: Dragon's Dogma: Dark Arisen bekommt ihr aktuell für unter fünf Euro im PlayStation Store!

Das aktuelle Angebot im Überblick:

Spiel: Dragon's Dogma: Dark Arisen für PS4 (dank Abwärtsk. auch auf PS5 spielbar)

für PS4 (dank Abwärtsk. auch auf PS5 spielbar) Preis im Sale: 4,99 Euro (Rabatt von 80 Prozent)

4,99 Euro (Rabatt von 80 Prozent) Regulärer Preis: 24,99 Euro

24,99 Euro Angebot gültig bis: 14. März 2024

Dragon's Dogma: Dark Arisen auch bei PS Plus: Und falls ihr PlayStation Plus abonniert habt, genauer gesagt PS Plus Extra, dann braucht ihr Dark Arisen nicht kaufen, sondern könnt das RPG sogar ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

So spielt sich Dragon's Dogma: Dark Arisen

1:30 Dragon's Dogma: Dark Arisen - Launch-Trailer zum Dungeon-Addon - Launch-Trailer zum Dungeon-Addon

Darum geht es: In Dragon's Dogma macht ihr euch auf die Jagd nach einen Drachen, der euch zu Beginn der Geschichte das Herz herausgerissen hat. Mithilfe eurer Begleiter*innen aka Vasallen durchstreift ihr eine düstere Fantasy Open World und kämpft gegen zahlreiche Monster.

Das Action-RPG ist für seinen knackigen Schwierigkeitsgrad bekannt: So müsst ihr die unterschiedlichen Skills eurer Vasallen klug ausnutzen und miteinander kombinieren, um euch gegen Hydras, Zyklopen und Co. behaupten zu können.

Dragon's Dogma: Dark Arisen enthält dabei nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die circa 15 Stunden lange Erweiterung Dark Arisen. Ihr bekommt also viel Spiel für wenig Geld.

Muss ich Dragon's Dogma 1 für den zweiten Teil gespielt haben? Nein, um Spaß mit Dragon's Dogma 2 zu haben, müsst ihr den Erstling nicht zwingend gezockt haben.

Spieler*innen mit Vorerfahrung wird der Spieleinstieg allerdings ein wenig leichter fallen als Neulingen, da das RPG nur einen vorgeschriebenen Schwierigkeitsgrad besitzt, der im Vergleich zu anderen Genrevertretern ziemlich knackig ausfällt. Falls es euch in den Fingern juckt, könnt ihr mit dem aktuellen PS Store-Angebot also schauen, ob euch das Spielprinzip taugt oder eben nicht.

Werdet ihr den Vorgänger zocken, bevor ihr mit Dragon's Dogma 2 startet?