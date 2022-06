Nur noch heute für 3,99€ im Xbox- & PS Store: Lasst euch dieses gefeierte Action-RPG nicht entgehen

Aktuell lassen die nächsten großen Rollenspiele etwas auf sich warten, aber das heißt natürlich nicht, dass euer Sommer RPG-frei bleiben muss. Pünktlich zur Ankündigung von Dragon's Dogma 2 gibt es den Vorgänger jetzt nämlich bei PlayStation und Xbox im Sale und das Angebot lohnt sich durchaus.

Holt euch Dragon's Dogma: Dark Arisen noch heute im Sale

Die Rede ist natürlich vom originalen Dragon's Dogma, das in der Dark Arisen-Version auch noch den großen DLC mit neuen Inhalten dabei hat.

Das kostet das Spiel: Aktuell zahlt ihr im PS Store gerade mal 3,99 Euro für Dragon's Dogma: Dark Arisen, auf Xbox bekommt ihr das Spiel sogar für 3,74 Euro.

Aktuell zahlt ihr im gerade mal 3,99 Euro für Dragon's Dogma: Dark Arisen, auf bekommt ihr das Spiel sogar für 3,74 Euro. So lange läuft das Angebot: Falls ihr Interesse am Spiel habt, solltet ihr euch schnell entscheiden. Der PS-Sale läuft nämlich nur noch bis zum 23. Juni um 00:59 Uhr.

Das bietet euch Dragon's Dogma: Das düstere Action-RPG zählt zu den wohl besten Rollenspielen der letzten 10 Jahre. Neben einer düsteren Story, in der ihr einen Drachen jagt, der euch das Herz herausgerissen hat, erwarten euch auch eine offene Spielwelt und Bosskämpfe gegen riesige Zyklopen, Drachen oder Hydras, auf deren Rücken ihr euch schwingen könnt. Dank des Vasallen-Systems könnt ihr außerdem bis zu drei Begleiter an eurer Seite haben, die ihr online mit anderen Spieler*innen tauschen könnt und euren Vasallen so zusätzliche Erfahrung verschafft.

Der DLC Dark Arisen liefert euch mit der Insel Bitterblack zusätzlich ein neues Gebiet mit neuen Gefahren, gibt euch aber auch neue Fähigkeiten und starke Ausrüstung. Außerdem bekommt ihr mit dem DLC neue Charakter-Optionen und Schwierigkeitsgrade.

Das ausführliche Test-Video zu Dragon's Dogma könnt ihr euch hier anschauen:

Dragon's Dogma 2 kommt

Pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum des RPGs kündigte Capcom endlich auch eine Fortsetzung an. Viel ist dazu allerdings noch nicht bekannt, wir haben bisher weder einen Trailer, noch Konsolen oder Releasezeitraum. Mit etwas Glück erfahren wir schon zur gamescom 2022 mehr, mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfte es aber noch eine ganze Weile bis zum Release dauern.

Habt ihr Dragon's Dogma schon gespielt oder wollt es endlich nachholen?