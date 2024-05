Disney Dreamlight Valley 'Du hast Post': Daisy bekommen und Boutique freischalten

Wir helfen euch bei der Quest "Du hast Post", um Daisy und die Boutique freizuschalten.

Mit dem neuen Update "Thrills & Frills" hat Dreamlight Valley eine neue kostenlose Bewohnerin erhalten. Wir zeigen euch im folgenden Guide, wie ihr Daisy mit der Quest "Du hast Post" in euer Dorf holt und ihre Boutique freischalten könnt.

So bekommt ihr Daisy

Der Anfang der Quest "Du hast Post" ist sehr einfach gestaltet. Ihr müsst lediglich mit Mickey reden und erhaltet dann direkt die Möglichkeit, Daisys Haus aufzustellen. Sucht euch dabei einfach den Ort aus, wo ihr das Haus stehen haben wollt und geht dort hin. Das Haus kostet 20.000 Münzen, um es letztlich errichten zu lassen. Das ist schon alles und ihr habt es geschafft, dass Daisy ein Teil eures Dorfes ist.

1:13 Disney Dreamlight Valley: Das neue Thrills & Frills-Update bringt Daisy, ihre Boutique und mehr

So schaltet ihr die Boutique frei

Nachdem ihr das Haus der Ente platziert habt, müsst ihr in ihr Haus und dort startet der nächste Teil der Quest. Dafür braucht ihr einen Wunderland-Verstärkungselixir, den ihr mit diesen Materialien an der nächsten Werkbank erstellen könnt:

3 Traumscherben

5 Karotten

3 Topas (Fundort: Hauptplatz)

3 weiße Gänseblümchen (Fundort: Friedliche Wiese)

Habt ihr den Trank erstellt, dann könnt ihr diesen sofort nutzen und die Mini-Boutique in Daisys Haus gießen. Somit lässt sie sich tragen und ihr könnt sie danach im Tal an dem Ort platzieren, wo ihr sie am liebsten haben wollt und dann im Tal platzieren. Für den nächsten Schritt müsst ihr zunächst in die Boutique gehen und mit Daisy reden.

Habt ihr die Boutique gegossen, dann könnt ihr sie im Tal platzieren.

Erstellt eine eigene Kreation: Innerhalb der Boutique findet ihr direkt vor euch zwei Puppen mit denen ihr interagieren könnt. Dort könnt ihr dann ein "Hauch von Magie"-Design ausstellen, dass ihr über die Garderobe selbst erstellt habt. Wenn ihr das nicht bereits gemacht habt, dann müsst ihr einfach irgendwas erstellen und den Puppen anziehen.

Um die Mission am Ende abzuschließen, müsst ihr noch eine Boutique-Herausforderung abschließen. Die erste verlangt von euch, die folgenden Attribute mit eurer Kleidung zu erfüllen:

Schuhe

Sitzmöbel

Zwanglos

Schwarz

Einfach

Ruhig

Mit der Boutique könnt ihr Designs für eure Freunde zum Anziehen ausstellen und Herausforderungen abschließen.

Platziert dafür in dem linken Bereich der Boutique Kleidungsstücke auf den Puppen und drum herum die Möbelstücke. Dabei ist es an sich egal, wie viele Möbel ihr dabei nutzt. Wichtig ist, dass mindestens eins davon das Attribut Zwanglos hat und ein Sitzmöbel wie eine Couch ist. Bei der Kleidung ist es ähnlich, da müsst ihr den Puppen einfach Klamotten anziehen, die mindestens Schuhe haben. Zudem wählt die Sachen so aus, dass sie auch die anderen Attribute "Schwarz", "Einfach" und "Ruhig erfüllen.

Danach habt ihr die Boutique freigeschaltet, könnt Daisy aufleveln und weitere Herausforderungen nach und nach erfüllen.