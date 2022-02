PS5-'Psychotest' empfiehlt euch die richtige DualSense-Farbe und alle haben Pink - Ihr auch?

Habt ihr eure Controller bisher einfach nach der Optik ausgewählt, so hat Sony jetzt einen etwas anderen Vorschlag für euch: Im PlayStation-Blog könnt ihr einen "Psychotest" machen. Das Ergebnis verrät euch, welche neue DualSense-Farbe perfekt zu eurem Charakter passt. Allerdings haben wir festgestellt, dass unsere inneren Werte fast alle pink sind. Wie sieht's mit euch aus? Verratet uns euer Ergebnis in einer Umfrage.

Psychotest führt zur DualSense-Farbe

Darum geht es: Seit kurzer Zeit ist der PS5-Controller in drei neuen Farben verfügbar: Galactic Purple, Starlight Blue und Nova Pink. Falls ihr noch unentschlossen seid, welchen der drei Controller ihr nehmen sollt, könnt ihr jetzt auf dem PlayStation-Blog einige Fragen beantworten und eine Empfehlung erhalten. Diese bezieht sich aber auch nur auf die drei neuen Farben.

"Psychotest" schickt euch auf ein Abenteuer: Ihr müsst beispielsweise beantworten, was ihr tut, wenn ihr vor einem reißenden Fluss steht: Traut ihr es euch zu, hindurch zu schwimmen, sucht ihr nach einer Brücke oder beobachtet ihr, wie die Tierwelt das Problem löst? Es geht in dem Test also um typische Alltagssituationen. Okay, nein, das meinen wir natürlich nicht ernst und Sony bestimmt auch nicht. Der Test ist eher mit einem Augenzwinkern zu sehen, hat bei uns aber dennoch für Aufsehen gesorgt.

Warum haben wir alle Nova Pink?

Die GamePro-Redaktion hat fleißig den Test gemacht und wundert sich: Eigentlich ist der Test ganz lustig, aber im Austausch mit den Kolleg*innen stellt sich eine Frage: Warum - zur Hölle - kommt bei (fast) allen Nova Pink raus?

Rae überlegt, ob sie ihren lilafarbenen Controller jetzt wegwerfen muss. Auch Dennis soll das pinke Modell nehmen, hat aber keine Lust darauf. Kai behauptet, sein Ergebnis sei Starlight Blue gewesen, aber niemand glaubt ihm, weil er der Einzige ist. Annika fragt sich hingegen, ob Sony uns allen Nova Pink andrehen will, weil die Farbe ein Ladenhüter ist. Ihr habt sie schließlich bei unserer Umfrage auf den letzten Platz verwiesen.

Hier könnt ihr euch noch mal davon überzeugen:

59 3 Mehr zum Thema Welche DualSense- und Seitenplattenfarben gefallen euch?

Umfrage zu euren Ergebnissen

Nun wollen wir von euch wissen, ob ihr laut dem Test auch alle Nova Pink kaufen sollt. Euer Ergebnis könnt ihr uns in dieser Umfrage mitteilen:

Verratet uns außerdem gerne in den Kommentaren, ob das Testergebnis mit eurem Geschmack übereinstimmt oder nicht. Bedenkt dabei aber, dass der Psychotest sich auf die drei neuen Farben beschränkt. Cosmic Red, Midnight Black und Weiß/Schwarz hat Sony nicht berücksichtigt, könnte ja aber trotzdem euer Favorite sein.