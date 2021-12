PS5-Umfrage: Welche der neuen DualSense- und Seitenplatten-Farben findet ihr am schönsten?

Sony macht die PS5 bunt: Ab Anfang 2022 wird es bunte Seitenplatten für die PlayStation 5 geben, mit denen ihr eure Konsole in einer anderen Farbe als dem normalen Weiß erstrahlen lassen könnt, nämlich wahlweise in Schwarz, Rot, Pink, Blau oder Lila. In der Vergangenheit gab es bereits einige Male ähnliche Angebote von Drittherstellern, gegen die Sony aber stets vorgegangen war.

Im gleichen Rahmen hat Sony auch drei weitere DualSense-Farben angekündigt. Die Farben Pink, Blau und Lila werden ebenfalls ab Anfang 2022 erhältlich sein und ergänzen das bestehende DualSense-Angebot, das bislang aus drei Farben besteht (schwarz, weiß, rot).

Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, trotzdem wollen wir jetzt von euch wissen, welche der neuen Farben euch am besten gefallen. Stimmt bei unseren beiden Umfragen dazu ab!

Umfrage zu den Seitenplatten

Umfrage zum DualSense

Der schwarze und rote Controller mögen zwar bereits erhältlich sein, dank der neuen Seitenplatten im gleichen Design könnt ihr euch nun aber endlich auch ein passendes Set holen. Entsprechend haben wir die beiden Farben beim DualSense für euch mit aufgeführt:

Außerdem würden wir gerne von euch wissen, ob ihr vorhabt, euch eine der neuen Farben tatsächlich auch zu kaufen bzw. eure PS5 damit auszustatten. Oder seid ihr mit dem Weiß der Konsole bzw. den bislang angebotenen DualSense-Farben vollkommen zufrieden? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare!