DualSense für 49,99€: PS5-Controller jetzt in vielen Farben im Amazon Black Friday-Angebot sichern

Den Sony DualSense könnt ihr euch im Black Friday-Angebot in vielen verschiedenen Farben sichern.

Im Amazon Black Friday Sale könnt ihr seit Mitternacht den Sony DualSense PS5-Controller in verschiedenen Farben für nur 49,99€ abstauben. Das Angebot soll theoretisch bis zum Cyber Monday am 27. November laufen. Ihr solltet allerdings damit rechnen, dass zumindest einzelne Farben des Sony DualSense schon lange vorher ausverkauft sein werden. Falls ihr es auf eine bestimmte Farbe abgesehen habt, raten wir euch daher, besser schnell zuzuschlagen.

Allerdings scheint es sich bei dem Deal nicht um ein spezielles Amazon-Angebot, sondern um einen Teil einer größeren Sony-Aktion zu handeln. Deswegen dürfte es den DualSense PS5-Controller in Kürze auch bei anderen Shops zum günstigen Preis geben. Falls ihr also bei Amazon zu spät gekommen seid, könnt ihr beispielsweise hier euer Glück versuchen:

Zu einem so günstigen Preis wie aktuell bekommt man den DualSense selten und fast nur während großen Sony-Aktionen, zuletzt beispielsweise in den PlayStation Mega Deals im September. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es sich um das letzte so günstige Angebot für dieses Jahr handelt. Falls ihr den PS5-Controller zu Weihnachten verschenken wollt, solltet ihr ihn euch deshalb besser jetzt sichern.

Mehr PS5-Angebote im Amazon Black Friday

Der Amazon Black Friday hat natürlich noch viel mehr zu bieten als nur den Sony DualSense. Gerade für die PS5 sind viele Deals dabei.

Der große Amazon Black Friday Sale hat übrigens noch eine ganze Menge weiterer Sonderangebote rund um die PlayStation 5 zu bieten, von kompatiblen SSDs über große Exklusivspiele bis hin zur PS5 selbst, beispielsweise im Bundle mit Marvel’s Spider-Man 2. Auf unserer großen Übersicht über die besten Start-Angebote des Amazon Black Friday 2023 haben wir euch viele der Highlights herausgesucht. Wer selbst die Gaming-Angebote des Sales durchwühlen will, findet ihn hier:

