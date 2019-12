Jeder PS4-Spieler kennt ihn: Den klassischen DUALSHOCK 4 in schlichtem Schwarz. Tatsächlich gibt es den beliebten Controller aber in Dutzenden verschiedenen Farben, von elegant bis knallbunt, von metallisch glänzend bis durchsichtig. Damit ist der DUALSHOCK 4 fast so vielseitig wie die Spieler, die ihn benutzen.

In diesem Special stellen wir euch deshalb die verschiedenen Farbdesigns vor und erklären, welcher Controller am besten zu welchem Spielertyp und zu welcher Umgebung passt. Auf diese Weise sollte jeder nicht nur den passenden Controller für sich selbst, sondern auch das passende Weihnachtsgeschenk für andere Gamer finden. Schließlich kommt ein Geschenk besser an, wenn es über eine persönliche Note verfügt.

Mehr Farbe

Für all diejenigen, denen es beim Spielen vor allem um den Spaß geht, sind die Modelle in kräftigen, bunten Tönen gedacht. Schließlich kann man nie genug Farbe im Leben haben, vor allem nicht, wenn diese Farbe wie beim DUALSHOCK 4 in Wave Blue an Sommer, blauen Himmel und das Meer erinnert. Ähnliche Assoziationen weckt der Sunset Orange, der mit seinem Farbton das warme Leuchten des sommerlichen Sonnenuntergangs ins Wohnzimmer bringt.

Der Controller in kräftigem Magma Red ist hingegen das richtige Modell für temperamentvolle Spieler, denen es in virtuellen Gefechten gar nicht heiß genug hergehen kann. Im Vergleich dazu wirken die Variante in Berry Blue und der neue Electric Purple eher fröhlich und verspielt. Diese Modelle passen perfekt zu abenteuerlustigen Spielern, die gerne auffallen, und drücken am besten die pure Freude am Spiel aus.

Mehr Transparenz

Die durchsichtigen Crystal-Modelle sind genau das Richtige für Spieler, die stets alles durchschauen wollen und in jedem Spiel die Mechaniken aufs Genaueste analysieren. Denn wieso nur das Spiel durchschauen, wenn das durchsichtige Gehäuse auch einen Einblick in das Innenleben des DUALSHOCK 4 ermöglicht? Wer Großes leisten will, muss schließlich erst mal das eigene Werkzeug kennen.

Wenn man dabei das Maximum an Transparenz erreichen möchte, ist man mit dem schlichten DUALSHOCK 4 Crystal sicherlich am besten beraten. Wer bei all der Tiefenanalyse aber nicht den Spaß aus den Augen verlieren will, dem steht mit dem Red Crystal eine bunte Alternative zur Verfügung.

Mehr Tarnung

Zugegeben: Wenn es tatsächlich nur um die Tarnung ginge, wäre der DUALSHOCK 4-Wireless-Controller in klassischem Green Camouflage wohl die beste Wahl. Gerade jetzt im Winter würde allerdings auch die Version in Blue Camouflage mit ihren kühlen Farben eine gute Figur machen.

Die Farbe eines Controllers ist aber natürlich in erster Linie Ausdruck der Persönlichkeit des Spielers. Die weißen und grünen Tarnfarben kennzeichnen den klugen Taktiker, der in Spielen immer ein paar Schritte vorausdenkt. Die erst kürzlich erschienene Variante Red Camouflage hingegen fügt durch ihr auffälliges Rot zur Klugheit noch ein gewisses Temperament hinzu. Sie ist das Richtige für diejenigen Spieler, die wissen, wann es an der Zeit ist, mit dem Denken aufzuhören und beherzt zu handeln.

Mehr Glanz

Für alle, die mehr Glanz in ihren Gaming-Alltag bringen wollen, sind die DS4 Wireless-Controller in matt schimmernden Farben die richtige Wahl. Hier gibt es eine große Auswahl für ganz verschiedene Geschmacksrichtungen. So strahlt das silberne Modell zwar eine gewisse Kälte, aber auch ein freundliches, helles Licht aus. Nicht so das Modell Steel Black, das für Härte, Robustheit und Ausdauer und somit für die typischen Tugenden all jener Spieler steht, denen ein Spiel gar nicht schwer genug sein kann.

Wer gerade zu den Feiertagen lieber etwas mehr Wärme verbreiten will, kann zu den Farbtönen Gold und Copper greifen. Vor allem die goldene Variante erweckt dabei den Eindruck von Kostbarkeit, während der Kupferton den eigenen Glanz ein wenig zurücknimmt. Diese Version ist die richtige für den Spieler, der repräsentieren, aber nicht angeben will.

Eine besondere Zierde ist der neue Rose Gold, der den Metall-Glanz mit dezentem, stilvollem Rot vermischt: Ein Farbton, der es garantiert mit jedem Feiertagsschmuck aufnehmen kann. Aber auch während des übrigen Jahres ist dieser Farbton ein echter Blickfang und eignet sich deshalb vor allem für Spieler, die ihr Wohnzimmer bis ins Detail dekorativ gestalten wollen.

Außerdem ist da noch der neue Titanium Blue, der mit seinem ebenso kühlen wie hellen Blau an einen sonnigen Wintertag erinnert. Was momentan zur Jahreszeit passt, vermittelt im Sommer nur desto mehr den Eindruck von Frische und eben jener Coolness, die man während heißen Gaming-Sessions braucht.

Mehr Eleganz

Wenn es um schlichte Eleganz geht, ist der altbekannte Jet Black natürlich immer eine gute Wahl. Doch Eleganz ist keine Frage der Farbe, sondern des Stils. Es muss deshalb nicht immer schwarz sein. Gerade das Modell Glacier White verfügt über eine gewisse vornehme Zurückhaltung und fügt sich dadurch vor allem in hellen, weiß gestrichenen Räumen unauffällig in die Umgebung ein.

Die Variante Midnight Blue hingegen verschmilzt mit der Nacht und ist der richtige Controller für alle, die es sich gern nach Sonnenuntergang mit einem atmosphärischen Horrortitel vor der PS4 gemütlich machen. Tagsüber hingegen vermittelt er dieselbe Eleganz wie der Jet Black, erweitert diese jedoch um einen Hauch von Individualität.

Den Überblick über sämtliche Farben des DUALSHOCK 4 findet ihr, wenn ihr diesem Link folgt:

