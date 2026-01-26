Vor 21 Jahren wollte ein RTL 2-Anime Yu-Gi-Oh richtig Konkurrenz machen und scheiterte so sehr, dass ihn kaum noch jemand kennt

Anfang des Jahrtausends begann der deutsche Fernsehsender RTL 2, immer mehr Anime-Serien ins Programm zu packen. Nicht jeder Versuch sollte dabei so erfolgreich wie Naruto, One Piece oder Digimon werden: Ein Anime probierte sich daran, in die Fußstapfen zu treten, scheiterte dabei aber ziemlich heftig. Die Rede ist von "Duel Masters".
Ein einfacheres Magic: The Gathering
Duel Masters lief ab dem 2. September 2004 werktags im Pokito-Programmblock. Die Serie basierte auf dem gleichnamigen Manga von Shigenobu Matsumoto, der seit 1999 im japanischen Magazin CoroCoro Comic erschien.
Die Geschichte folgt dem 13-jährigen Shōbu Kirifuda, der ein "Kaijudo-Master" werden möchte – Meister des Kartenspiels Duel Masters – um in die Fußstapfen seines verschwundenen Vaters zu treten.
Das Besondere an Duel Masters: Es handelte sich um eine vereinfachte Version des Klassikers Magic: The Gathering, das in der echten Welt Jahrzehnten Millionen Menschen begeistert. Das im Anime gezeigte Spiel sollte für jüngere Spieler attraktiver sein und verzichtete auf die komplexen Mechaniken des Originals.
- Jede Karte konnte als Mana-Ressource genutzt werden, was das Mana-Problem von Magic umging.
- Statt Lebenspunkten nutzte das Spiel ein Schild-System: Spieler begannen mit fünf Schilden, die bei einem Angriff gebrochen wurden und zusätzliche Karten ins Spiel brachten.
Die amerikanische Bearbeitung: Comedy statt Ernst
Für den westlichen Markt wurde die Serie massiv umgestaltet. Cartoon Network beauftragte Plastic Cow Productions mit einer englischen Fassung, die im Februar 2004 auf dem Toonami-Block Premiere feierte.
Die US-amerikanische Version veränderte die Serie grundlegend: Aus dem relativ ernsten Kartenspiel-Drama wurde eine selbstironische Comedy. RTL 2 übernahm für die deutsche Ausstrahlung diese US-amerikanische Bearbeitung
In Deutschland fand dieses Konzept kaum Anklang. Die Serie verschwand bereits nach wenigen Wochen wieder aus dem RTL-2-Programm. Zwischen September und November 2004 liefen die Folgen, dann war schon wieder Schluss. Auch das Sammelkartenspiel konnte sich nicht etablieren: Nach nur sechs Booster-Packs wurde der deutsche Vertrieb eingestellt.
In Japan entwickelte sich Duel Masters übrigens zu einem dauerhaften Erfolg. Nach der ersten Serie folgten zahlreiche Fortsetzungen: "Duel Masters Charge" (2004-2006), "Duel Masters Cross" (2008-2010), "Duel Masters Victory" (2011-2013) sind da nur eine kleine Auswahl.
Bis heute erscheinen neue Manga-Serien und Anime-Adaptionen. Erst im Januar 2026 wurde bekannt, dass die Manga-Serie "Duel Masters Win" mit der nächsten Ausgabe enden wird.
Das Kartenspiel bleibt in Japan zudem äußerst populär. Zum 20. Jubiläum im Jahr 2022 gab es sogar eine Kollaboration mit Magic: The Gathering, bei der exklusive Karten produziert wurden. Auf dem deutschen Markt existiert Duel Masters aber nicht mehr.
Welche Erinnerungen habt ihr an Duel Masters?
