Duke Nukem - Verfilmung orientiert sich an Deadpool, um den richtigen Ton zu treffen

Duke Nukem 3D gehört zu den Klassikern, die das First Person-Shooter-Genre mitbegründet haben. Schon seit Jahren kursieren Gerüchte, dass eine Verfilmung des Franchises geplant ist. Vor Kurzem hieß es sogar, dass John Cena für die Hauptrolle in Frage kommt. In einem Interview mit CinemaBlend erklären die beiden Produzenten Brad Fuller und Andrew Form, dass sie sich an Deadpool orientieren wollen, um der Vorlage gerecht zu werden.

Der Duke Nukem-Film muss den richtigen Ton treffen

Laut den Filmemachern sei es gerade bei Duke Nukem essentiell, den speziellen Humor der Spiele auf die Leinwand zu übertragen. Falls ihnen das nicht gelingen sollte, wollen sie es lieber gleich ganz bleiben lassen. Als Inspiration dient die äußerst erfolgreiche Comic-Verfilmung Deadpool.

"Wie trifft man den richtigen Ton auf die Art und Weise, wie Deadpool den Ton getroffen hat? Ich denke, wir müssen genau das tun. Wenn wir den Ton dann nicht richtig hinkriegen, werden wir den Film nicht machen."

Funktioniert Duke Nukem jetzt überhaupt noch?

Die berechtigte Frage, wie ein hypermaskuliner Duke Nukem mit seinem mysogynistischen Humor in die aktuelle Zeit passen soll, stellen sich zum Glück auch die Produzenten der geplanten Verfilmung. Insbesondere die Frage danach, wie der Charakter sowohl spaßig als auch liebenswert dargestellt werden kann, ohne komplett umgekrempelt zu werden.

"Gleichzeitig muss er auch ein unglaublicher Badass sein. Das sind also die Dinge, mit denen wir uns herumschlagen und wir versuchen, mit etwas um die Ecke zu kommen, von dem ich hoffe, dass es wirklich ein großer Spaß wird. "

Das Projekt befindet sich aktuell noch in einem sehr frühen Stadium, weder Drehbuch noch Besetzung stehen derzeit fest. Dafür startet Deadpool 2 am 17. Mai in den Kinos.

