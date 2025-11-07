PS5-Fan bemerkt, dass seine Frau günstigere Spiele als er angeboten bekommt - und auch ihr könntet zu viel bezahlen

Unterschiedliche Preise in unterschiedlichen Regionen sind keine Seltenheit. Aber auf derselben Konsole ist es neu.

Stephan Zielke
07.11.2025 | 17:07 Uhr

Stellt euch das mal vor: Ihr freut euch, dass endlich das Spiel, das ihr seit Monaten auf der Wunschliste habt, im Sale ist – und dann erfahrt ihr, dass jemand anderes es einfach nochmal fünf Euro günstiger bekommt. Klingt verrückt, scheint im PS Store aber tatsächlich vorzukommen, wie ein Spieler jetzt festgestellt hat.

Astro Bot zum Sonderpreis – aber nicht für alle

Bekannt ist solch ein Vorgehen als Dynamic Pricing. Heißt konkret: Zwei Nutzer*innen sehen für dasselbe Spiel unterschiedliche Preise, obwohl sie sich im selben Land befinden und dieselbe Währung nutzen.

Dass Sony mit diesen dynamischen Preisen experimentiert, wird schon seit einiger Zeit vermutet. Konkrete Beispiele dazu gibt es seit über einem Jahr – angefangen mit Astro Bot. In einem Reddit-Post bemerkte ein Spieler nämlich, dass das knuffige Jump-’n’-Run in seinem PSN-Account plötzlich nur 44,99 US-Dollar kostete – während der Preis ohne Login 59,99 US-Dollar betrug.

Danach berichteten weitere User von Rabatten, die irgendwo zwischen fünf und 25 Prozent lagen. Andere hingegen hatten überhaupt keinen Rabatt.

Dieselbe Konsole, zwei Preise

Vor wenigen Tagen meldete sich ein weiterer Spieler zu Wort – diesmal beim Kauf der Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition. Auf seinem Konto wurde der Titel für 19,99 Dollar angezeigt, auf dem Account seiner Frau jedoch für nur 14,99 Dollar.

Der Fall ist besonders kurios, da beide Preise auf derselben Konsole angezeigt wurden, ohne dass ersichtlich wäre, warum sie so unterschiedlich ausfallen.

Sony schweigt sich aus

Offiziell hat sich Sony bisher nicht zu den Berichten geäußert. Auch auf unsere Nachfrage hieß es lediglich, dass es "keinerlei Informationen zu diesem Thema" gebe.

Die Vermutung liegt aber nahe, dass das Unternehmen personalisierte Rabatte nutzt – ähnlich den Hinweisen wie "Exklusiver Rabatt für dich", die manche Nutzer*innen im Store sehen. Worauf diese Rabatte letztlich basieren, lässt sich kaum nachvollziehen.

Solche Systeme sind im Online-Handel längst Alltag und in den meisten Ländern – auch in der EU – legal, solange sie nicht gegen Verbraucherschutzgesetze oder Wettbewerbsrichtlinien verstoßen.

Wie steht ihr zu dynamischen Preisen – fairer Anreiz für aktive Spieler*innen oder einfach nur ungerecht?

