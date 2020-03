E3 2020 ist aktuell nicht durch den Corona-Virus gefährdet

Seitdem das Corona-Virus sich weiter über die Welt verbreitet, werden immer mehr internationale Messen abgesagt, um Ansteckungen zu vermeiden. Nachdem jetzt auch die GDC 2020 (Game Developers Conference), die im März stattfinden sollte, auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, machen sich Fans natürlich Gedanken um die E3. Doch die soll aktuell noch stattfinden.

Die Videospielseite Games.ch verweist dabei auf ein Zitat ESA (Entertainment Software Association), der Organisatoren der Messe. Hier heißt es, dass die Veranstalter die Situation zwar genau im Blick hätten, aktuell jedoch keinen Grund sehen, die Messe im Juni nicht stattfinden zu lassen.

Warum steht es zur Diskussion?

Der Grund, warum so viele andere Messen aktuell abgesagt werden, ist die Sorge um Neuinfektionen mit dem sehr ansteckenden Virus. Gerade, weil die Inkubationszeit bis zu zwei Wochen betragen kann, in denen die Betroffenen wenig bis keine Symptome zeigen, ist es schwer, bei Ansteckungen den Überblick zu behalten.

Im Falle der GDC hatte San Francisco, der Austragungsort der Messe, gerade erst einen Ausnahmezustand aufgrund von SARS-CoV-2 erklärt. Zwar war zu dem Zeitpunkt noch keine Ansteckung bekannt, man wolle aber auf der Sicheren Seite sein und Infektionen in einer Stadt, die jährlich so viele Touristen und Geschäftsreisende aufnimmt.

Warum findet die E3 statt?

Es kann mehrere Gründe geben, warum die Veranstalter der E3 die Messe nicht absagen. Zum einen vermuten Experten, dass es mit dem Ende des Winters zu weniger Ansteckungen kommen wird, und auch die Neuinfektionen im Ursprungsland China gehen zurück.

Zum anderen handelt es sich bei der E3 natürlich um eine Messe, in die sehr viel Geld investiert wird und die den Investoren auch sehr viel Geld bringt. Wahrscheinlich wird hier eher bis zum letzten Moment gewartet, bevor so eine Großveranstaltung abgeblasen wird.

Was muss ich beachten?

Wenn ihr zur E3 fahren wollt, solltet ihr die Nachrichten im Auge behalten und einen stetigen Blick auf die Webseiten der jeweiligen Gesundheitsbehörden werfen. Wichtige Informationsquellen sind das CDC (Centers for Desease Control) und die US-Seite der WHO (Weltgesundheitsorganisation). Wenn dort empfohlen wird, aktuell nicht in die USA im Allgemeinen oder Los Angeles im Besonderen zu reisen, solltet ihr der Warnung folgen.

Falls euch interessiert, wie der Stand in Deutschland ist, schaut doch bei der Webseite der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung vorbei, die die wichtigsten Fragen zum SARS-CoV-2-Virus für euch zusammengefasst haben.