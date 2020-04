E3 2020 findet womöglich gar nicht statt, aber Termin für 2021 steht

Die E3 2020 fällt wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Bisher hieß es, dass stattdessen wohl einfach ein Online-Event stattfindet. Was nun aber ebenfalls abgesagt werden könnte, wenn die Gerüchte stimmen. Für die E3 2021 wurde allerdings schon jetzt ein offizieller Termin angekündigt.

E3 2020 offiziell abgesagt: Die E3 zählt zu den größten und wichtigsten Elektronik-Messen der Welt. Angesichts der Coronavirus-Problematik hat der Veranstalter ESA das Event aber schon vor einigen Wochen offiziell abgesagt.

Im entsprechenden Statement hieß es, die Verantwortlichen würden stattdessen über eine "online experience" nachdenken. Die E3 2020 könnte also in einem Live-Event per Stream stattfinden.

Online-Event angeblich auch eingestampft: Jetzt macht ein neues Gerücht die Runde, dem zufolge auch die Online-Alternative zur eigentlichen E3 2020 wohl eher nicht stattfinden werde.

Mangelnde Unterstützung? Das liege daran, dass die ESA angeblich keine Partnerschaften für ihr Online-Event an Land ziehen konnte. Vergeblich sei versucht worden, Publisher für eine Online-E3 zu begeistern.

Auch andere Partner habe die ESA dafür ins Auge gefasst. Einige davon wirken allerdings ungewöhnlich bis kurios, zumindest im Hinblick darauf, wie groß und wichtig die E3 bisher eigentlich immer war.

Here's the slide from the pitch. @AndreaRene is a smart partner. Good Morning America... is a choice...



But what stands out... IGN... which (along with a number of ESA member publishers) essentially just told E3, "We don't need you."



This is damning for the future. pic.twitter.com/PJ8uzvKNyV