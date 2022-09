E3 2023: Neuer Termin für die Messe steht fest

Nachdem es dieses Jahr keine E3 gab, wissen wir jetzt endlich, wann die Messe 2023 wieder stattfinden wird. Wie die Entertainment Software Association (ESA) gemeinsam mit Partner ReedPop jetzt verkündet hat, startet eine der größten Spielemesse der Welt am Sonntag den 11. Juni 202. (via GamesRadar)

Die E3 findet auch endlich wieder offline statt

Die Tore des Los Angeles Convention Centers werden dabei auch endlich wieder geöffnet und zwar am 13. Juni, einem Dienstag. Bis zum 15. Juni allerdings erst einmal nur für Fachbesucher*innen. ReedPop nennt diese Tage "E3 Business Days".

Aber was wäre eine E3 ohne Gamer Days. Die folgen dann am 15. und 16. Juni, also Donnerstag und Freitag. Stattfinden werden diese dann in seperaten Hallen, abseits des Business-Bereichs. Wie gewohnt bietet die E3 den Spieler*innen wieder die Möglichkeit, neue Spieledemos auszuprobieren, sich in einem extra Kino neue Trailer zu den heißersehnten Spieletiteln anzusehen und gemeinsam mit Freund*innen Messeluft zu schnuppern.

Hier die Termine nochmal zusammengefasst:

13. bis 16. Juni - gesamte Expo

13. bis 15. Juni - Business Days (Fachbesucher*innen)

15. und 16. Juni - Gamer Days (Privatbesucher*innen)

Hier könnt ihr nochmal die Highlights der letzten E3 von 2021 nachlesen:

Was erwartet euch sonst noch?

Parallel zur Messe vor Ort wird es auch noch digitale Events zur E3 geben, die die Expo vom 11. bis zum 16. Juni begleiten werden. In welcher Form diese stattfinden oder von wem genau diese ausgerichtet werden, ist noch nicht bekannt.

Statt der E3 gab es dieses Jahr das Summer Game Fest, hier könnt ihr euch den Trailer dazu nochmal ansehen und damit vielleicht ein Vorgeschmack auf das bekommen, was die E3 in ihren digitalen Events bieten möchte:

Zum Programm bzw. den Pressekonferenzen gibt es ebenfalls noch keine Infos. Zum einen gab es dieses Jahr keine E3, an der man sich orientieren könnte, zum anderen sind es ja noch einige Monate bis zur Messe. Wir können aber davon ausgehen, dass sich die Größen der Videospielindustrie zu gegebenem Zeitpunkt noch dazu äußern werden.

Erste E3 von ReedPop: Die E3 2023 wird die erste sein, die ReepPop im Auftrag der ESA ausrichten wird, allerdings hat das Unternehmen mit Events wie der PAX (Penny Arcade Expo) und der Star Wars Celebration schon reichlich Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt.

Habt ihr vor die E3 2023 zu besuchen oder lasst ihr euch lieber von den digitalen Events berieseln?