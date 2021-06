E3-Überraschung bei Capcom: Resident Evil 8 gehört zum Lineup und es gibt wohl DLC-Infos

Langsam wird immer mehr über das Lineup der Pressekonferenzen im Rahmen der E3 2021 bekannt. Auch Capcom hat nun verraten, auf was wir uns bei der Show am 14. Juni freuen dürfen. Eine Überraschung stellt dabei Resident Evil: Village dar. Daneben werden auch Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin und The Great Ace Attorney Chronicles Teil des Programms sein. Wir fassen zusammen, was ihr wissen müsst.

Resident Evil 8, die kleine E3-Überraschung

Bisher wurden folgende Spiele angekündigt:

Darum ist Village eine Überraschung: Bisher hat sich Capcom in Bezug auf Erweiterungen zum neuen Survival-Horror sehr bedeckt gehalten. Folglich können wir gespannt sein, was wir zu sehen bekommen. Womöglich könnte es sich um die Ankündigung eines Story-DLCs handeln.

In der Kolumne Resident Evil 8 braucht einen Chris-DLC, aber bitte einen guten! habe ich (Samara) meine Wünsche diesbezüglich formuliert. Es ist allerdings auch möglich, dass keine Story-Addons gezeigt werden, sondern lediglich Neues zum Söldner-Modus oder dem angekoppelten Multiplayer Resident Evil Re:Verse.

Wann findet die Capcom-Präsentation im Rahmen der E3 statt?- Am 14. Juni um 23.30 Uhr deutscher Zeit.

Weitere Spiele, die Capcom während der E3 zeigt

Auch bei dem bereits erschienen Monster Hunter Rise können wir hoffen, Informationen zu einem neuen DLC zu erhalten. Daneben sind noch zwei bisher nicht erschienene Titel im Programm, zu denen wir sicherlich neue Trailer sehen werden:

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ist ein Rollenspiel, das am 09. Juli auf der Switch erscheint. Das Spiel ist im Monster Hunter-Universum angesiedelt, aber ihr geht dabei nicht auf die Jagd, sondern sammelt Monstereier, zieht Reittiere auf und setzt diese auch im Kampf ein.

The Great Ace Attorney Chronicles enthält zwei Prequels zum japanischen Anwaltsspiel Phoenix Wright: Ace Attorney. Diese sind ab dem 27. Juli erstmals im Westen erhältlich, allerdings natürlich nicht wie ursprünglich auf dem 3DS, sondern als Portierung für die Switch und die PS4.

War das alles? Welche anderen Spiele möglicherweise bei der Show erscheinen könnten, liegt im Rahmen der Spekulation. Es gibt Gerüchte über die Entwicklung eines Dragon's Dogma 2 und Resident Evil Outrage und Fans erhoffen sich, mehr darüber zu erfahren. Da es sich jedoch nur um Gerüchte handelt, sollte man mit diesen Hoffnungen vorsichtig sein. Bald wissen wir mehr!

Was denkt ihr, was wir zu RE 8 zu sehen bekommen und auf welche Capcom-Spiele freut ihr euch außerdem?