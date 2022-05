EA will sich angeblich aufkaufen lassen und mich wundert mittlerweile gar nichts mehr

Wäre die Meldung eines "Aufkauf-Interesses" von EA vor ein paar Jahren aufgekommen, ich wäre vermutlich sehr verwundert gewesen? Dieser große Publisher mit diesem Portfolio will geschluckt oder fusioniert werden? Richtig vorstellen hätte ich mir das nicht können.



Aber die Zeiten haben sich geändert. Übernahmen in gewaltigen Dimensionen sind mittlerweile gefühlt eher die Regel als die Ausnahme. Der Zynga-Verkauf an Take-Two und die Akquisition von Bungie durch Sony waren da ja vergleichsweise Peanuts. Zumindest im Vergleich zu Microsoft, das 2020 erst Bethesda kaufte und nun auch plant, sich zukünftig Activision-Blizzard einzuverleiben. Spätestens seit diesem letztem Deal ist für mich in der Branche alles möglich, weswegen mich die EA-Meldung auch nicht mehr wirklich überrascht hat. Der Markt konsolidiert sich weiter und es ist spannend zu sehen, dass EA offenbar mit Big Playern gesprochen hat, die im Gaming-Bereich investieren und ihre Position ausbauen wollen.



Was daraus wird, ist natürlich noch nicht klar, die Meldung befindet sich nach wie vor im Gerüchtestatus. Die Ereignisse der letzten zwei Jahre haben mich diesbezüglich aber derart abgestumpft, dass mich in diesem Bereich mittlerweile gar nichts mehr wundern würde.