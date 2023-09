'Paranormal Activity': EA FC 24-Bug bringt Spieler, die rote Karte kassieren, als Geister zurück

EA Sports FC 24-Fans amüsieren und ärgern sich über einen absurden Bug, der Spieler*innen unsichtbar macht.

Geht das noch mit rechten Dingen zu oder haben wir es hier mit Geister-Erscheinungen zu tun? Im FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 verschwinden manche Fußballer*innen einfach von der Bildfläche. Dann bewegt sich der Ball wie von Geisterhand zwar immer noch, aber die Figuren sind unsichtbar geworden. In den meisten Fällen scheint es sich um ein Problem mit roten Karten zu handeln.

EA Sports FC 24: Glitch macht Fußballer*innen unsichtbar

Übersinnliche Geister-Erscheinung in FC? Es sieht schon sehr witzig bis gruselig aus, was hier passiert. Offenbar treibt hier eine unsichtbare Entität ihr Unwesen auf dem Spielfeld und dribbelt den Ball, was das Zeug hält. Die Mitspielenden scheint es nicht zu stören, womöglich sehen also nur wir die Person nicht.

So sieht das dann aus, mit der passenden Akte-X-Musik untermalt:

Das passiert offenbar öfter: In den Kommentaren wird sich nicht nur darüber geärgert, dass sich bei EA auch mit dem Wechsel zu FC 24 und weg von FIFA wohl nichts groß geändert hätte. Das neue Spiel wird auf jeden Fall von einem kuriosen Glicht heimgesucht, wie viele andere Franchise-Fans ebenfalls berichten.

Liegt's an der roten Karte? Womöglich hat der Wechsel zum Unsichtbar-Modus etwas mit dem Kassieren einer roten Karte zu tun. Eigentlich müssten die Spieler*innen vom Platz, aber sie bleiben im Spiel – nur sind sie eben nicht mehr zu sehen. Spielen können sie aber immer noch, irgendetwas stimmt hier also ganz gewaltig nicht.

Im Netz gibt es einige entsprechende Videos:

Unabhängig von Plattform und Modus: Unter diesem Reddit-Video äußern sich ebenfalls einige Fans, die von derselben Problematik berichten, nachdem sie eine rote Karte bekommen haben. Dabei scheint es keinen Unterschied zu machen, in welchem Modus und auf welcher Plattform sie spielen. Der Glitch tritt zumindest sowohl auf der PS5 als auch auf dem PC auf.

Habt ihr das auch schon erlebt und womöglich eine Idee, was sich dagegen unternehmen lässt? Schreibt es uns in die Kommentare.