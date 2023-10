Dieser EA Sports FC 24-Bug lässt euch einfach ins Tor laufen - ohne jede Gegenwehr

Bei diesem EA Sports FC 24-Bug sind skeptische Blicke durchaus angebracht.

Update 13:30 Uhr: EA hat das Problem anscheinend laut ihrem Trello-Board vorübergehend behoben. Dafür musste der "Trickster+"-Spielstil bestimmter Spieler*innen entfernt werden und wurde durch den "Trickster"-Spielstil ersetzt. Sobald das Problem mit einem zukünftigen Patch beseitigt wird, sollen sie ihren eigentlichen Spielstil zurückbekommen.

Originalmeldung: Es gibt Bugs in Spielen wie EA Sports FC 24, die sind einfach nur witzig, aber nicht weiter schlimm, weil sie nicht groß stören. Dann existieren da aber auch noch solche Bugs, die das Zeug dazu haben, einen Titel beinahe unspielbar zu machen. In letztere Kategorie fällt das neueste Problem in EA Sports FC 24. Ihr könnt mit diesem "Trick" nämlich einfach bis ins gegnerische Tor durchlaufen, komplett ohne dass irgendeine Gegenwehr möglich wäre.

EA Sports FC-Fans nutzen massiven Glitch aus, bei dem der Ball einfach am Bein klebt

Der neueste Teil der Fußballspiel-Reihe von EA ist schon ein paar Wochen spielbar und kämpft seit Neuestem mit einem ganz besonders fiesen Bug. Zumindest ist der fies, wenn er bei euren Gegnern auftaucht. Ist das bei euch der Fall, gehört das nächste Tor definitiv euch.

So funktioniert der Bug: Er ist nicht nur kurios und witzig anzuschauen, sondern auch ganz schön störend, wenn ihr einfach nur eine normale Partie spielen wollt. Tritt der Fehler auf, bleibt der Ball einfach an der Wade eurer Spielfigur hängen. Dann müsst ihr nicht mehr dribbeln, könnt nicht umgegrätscht werden und dürft stattdessen direkt ins Tor reinlaufen.

Hier könnt ihr euch das Ganze live in Action ansehen:

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr den fiesen Trick ausnutzen beziehungsweise auslösen könnt, werdet ihr hier fündig. Zusätzlich ist der traurige Bug auch noch einmal in seiner ganzen Pracht zu sehen:

Die Reaktionen fallen entsprechend aus: Die meisten Fans sind angesichts dieses Glitches ziemlich entgeistert und können kaum fassen, dass so ein schwerwiegender Fehler im Spiel auftaucht. Da ist die Rede vom "schlimmsten Glitch aller Zeiten" und das ist noch eine der freundlichsten Umschreibungen.

EA weiß Bescheid: Entwicklerstudio EA Sports hat bereits auf die Problematik reagiert und arbeitet daran, sie aus dem Spiel zu befördern. Allerdings scheint der Fehler bisher noch nicht behoben worden zu sein.

Das wirkt natürlich besonders bedenklich im Hinblick auf den kompetitiven Part von EA Sports FC 24. In der Vergangenheit wurde bei solchen Schwierigkeiten zum Beispiel schon mal die Weekend League verschoben, aber das ist dieses Mal nicht der Fall.

Wart ihr auch schon von dem Bug betroffen? Wie findet ihr EA Sports FC 24 im Moment generell?