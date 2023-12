EA Sports FC 24 zum Schnäppchenpreis: Jetzt für PS5, PS4, Xbox & Switch bis zu 48% günstiger

EA Sports FC 24 gibt's in den Amazon Last Minute Angeboten in allen Konsolenversionen günstiger.

Ihr wollt zu Weihnachten den FIFA 23-Nachfolger EA Sports FC 24 verschenken? Dann habt ihr jetzt noch die Gelegenheit, diesen rechtzeitig zum Fest günstig bei Amazon abzustauben, und zwar in allen Konsolenversionen, von PS5 und PS4 über Xbox Series und One bis hin zur Nintendo Switch. Je nach Version gibt es das im September erschienene Fußballspiel 44 bis 48 Prozent günstiger.

Hier die Preise der verschiedenen Versionen im Überblick:

Wie gut ist EA Sports FC 24?

Neuer Name, bekannter Inhalt: Der Name hat sich zwar geändert, inhaltlich hat sich im Vergleich zum Vorgänger FIFA 23 aber nicht allzu viel getan. Nach wie vor bekommt ihr ein umfangreiches Fußballspiel mit beliebten Modi wie Trainer- und Spielerkarriere, Straßenfußball und Ultimate Team. Obwohl die FIFA-Lizenz nun fehlt, sind noch immer 700 lizenzierte Vereine aus über 30 Ligen mit dabei. Wenn ihr die aktuelle Saison mit eurem Lieblingsclub nachspielen wollt, kommt ihr deshalb an EA Sports FC 24 nicht vorbei.

Bessere Grafik und neue Spielstile: Ein paar Verbesserungen gibt es auch. So ist das übliche Grafikupdate diesmal etwas umfangreicher ausgefallen und bietet teils deutlich verbesserte Animationen. Den größten Unterschied macht aber das neue Spielstile-Feature: Den Profis werden 34 verschiedene Spielstile zugewiesen, was für vielfältigeres Verhalten aus dem Platz und dadurch für einen realistischeren Spielablauf sorgt.

Endlich ein Switch-Update: Noch umfangreicher als bei den anderen Versionen fällt das Update bei der Switch-Version aus. Nach Jahren des Stillstands wurde endlich auf die Frostbite-Engine umgestellt, außerdem wurden wichtige Inhalte wie der Straßenfußball-Modus und diverse Karriere-Optionen nachgeliefert. Das ändert allerdings nichts daran, dass die Switch-Fassung die schwächste Version von EA Sports FC 24 und aus gutem Grund etwas günstiger ist.

