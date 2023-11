EA Sports FC 24 bekommt EM-Update und seid ihr schnell, gibts einen Weltklasse-Spieler für Ultimate Team kostenlos dazu

Die UEFA EURO 2024 könnt ihr bald in Sport FC 24 spielen.

Electronic Arts hat frisch ein kommendes Update für Sports FC 24 angekündigt, mit dem ihr die UEFA EURO 2024 im Spiel erleben könnt. Das kostenlose ingame-Update kommt zusätzlich außerdem für EA Sports FC Mobile und Online.

UEFA-Turnier könnt ihr ab Juni selbst in EA Sports FC spielen

Darum geht's: Das wohl größte europäische Fußballturnier findet im Sommer 2024 in Deutschland statt. Schon vorab könnt ihr das Turnier selbst einmal durchspielen, nämlich in EA Sports FC 24. Wie EA und die UEFA bekannt gegeben haben, bekommt ihr es nämlich bereits vor dem Anstoß am 14. Juni als Update im Spiel.

Konkrete Details zum kommenden Update für PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch gibt es noch nicht, schließlich ist es bis Juni auch noch eine Weile hin. Immerhin gibt es aber bereits einen kurzen Teaser-Trailer zur Einstimmung:

Holt euch jetzt ein gratis Ultimate Team-Item

Um euch die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen, schenkt EA euch immerhin vorab schon ein exklusives und nicht umtauschbares Item für den Ultimate Team-Modus. Allzu viel müsst ihr dafür auch gar nicht tun, sondern einfach nur das Spiel bis zum 16. Januar 2024 gespielt haben.

Dann gibt es ab 18. Dezember einen dieser sechs europäischen Star-Spieler:

Florian Wirtz - Deutschland

Jack Grealish - England

Ousmane Dembélé - Frankreich

Federico Chiesa - Italien

Virgil van Djik - Niederlande

Alvaro Morata - Spanien

Auch eSport-Fans sollen bei der Kooperation von EA und UEFA auf ihre Kosten kommen. EA Sports FC wird nämlich die offizielle Plattform für das jährliche eEURO-Event der UEFA. Hier sollen die besten EA Sports FC-Spieler*innen Europas gegeneinander antreten und die Nationalmannschaften der UEFA dabei vertreten.

