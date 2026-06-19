Das sind die 7 besten Spieler der WM 2026 - Laut EA Sports FC 26-Rankings

Seit dem 11. Juni lockt uns die FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 jeden Abend an den TV-Bildschirm, und das sogar noch einen ganzen Monat lang. Denn erst am 19. Juli 2026 findet das große Finale statt!
Und bis dato hatte die WM schon einiges zu bieten: In den ersten Partien haben viele Stars ihre Qualitäten unter Beweis gestellt, allen voran Englands Harry Kane und Frankreichs Michael Olise, die mit beeindruckenden Aufritten für ihre Nationalteams glänzten.
Die Frage nach dem besten Spieler des Turniers ist jetzt aber dennoch natürlich viel zu früh gestellt. EA beantwortet sie uns mit EA Sports FC 26 aber trotzdem schon jetzt. Die seit dem Release der Fußballsimulation geupdateten Spielerankings zeigen uns die besten Kicker des Turniers, zumindest laut EA (via fcratings.com).
Spieler mit 91-er Wertung: Diese beiden Kicker sind laut EA FC 2026 die besten der Welt
Platz 1: Kylian Mbappé (Stürmer, Frankreich/Real Madrid):
- Gesamtwertung: 91
- Geschwindigkeit: 96
- Schuss: 91
- Pass: 81
- Dribbling: 92
- Defensive: 37
- Physis: 76
Platz 2: Erling Haaland (Stürmer, Norwegen/Manchester City):
- Gesamtwertung: 91
- Geschwindigkeit: 88
- Schuss: 92
- Pass: 72
- Dribbling: 80
- Defensive: 47
- Physis: 88
Spieler mit 90-er Wertung
- Ousmane Dembélé (Frankreich)
- Thibaut Courtois (Belgien)
- Pedri (Spanien)
- Vitinha (Portugal)
- Harry Kane (England)
Spieler mit 89-er Wertung
- Mohamed Salah (Ägypten)
- Rodri (Spanien)
- Jude Bellingham (England)
- Raphinha (Brasilien)
- Achraf Hakimi (Marokko)
- Lamine Yamal (Spanien)
- Joshua Kimmich (Deutschland)
- Fede Valverde (Uruguay)
- Vini Jr. (Brasilien)
- Gabriel (Brasilien)
- Michael Olise (Frankreich)
Das sind die besten Spieler der deutschen Nationalmannschaft
- 89 - Joshua Kimmich
- 87 - Florian Wirtz
- 87 - Jamal Musiala
- 87 - Jonathan Tah
- 86 - Nico Schlotterbeck
- 84 - Antonio Rüdiger
Unmittelbar nach dem WM-Finale 2026 wird traditionell übrigens der Spieler des Turniers gewählt, also der beste Kicker der gesamten Weltmeisterschaft. Im Jahr 2022 erhielt Lionel Messi diese Auszeichnung. Werden's diesmal also Haaland oder Mbappé? Wir sind gespannt!
Welcher WM-Spieler ist euer liebster?
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