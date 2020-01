Es gibt ein neues Gaming-Angebot auf ebay. Einmal mehr bekommt ihr hier dank eines Gutscheins einige Gaming-Highlights günstiger. Mit dem Gutschein könnt ihr euch die PS4, Nintendo Switch und Xbox One günstiger kaufen. Außerdem sind einige Spiele reduziert.



So funktioniert die Aktion: Sucht euch ein Produkt der Aktionsseite heraus oder folgt einem unserer Links. Legt dann auf ebay das Produkt in den Warenkorb und geht dort zur Kasse. Wendet im Gutscheinfeld den Gutscheincode PLAYER201 an und schon werden 10% des Kaufpreises bis zu einem Maximum von 50 Euro abgezogen.



Der ebay Gaming-Gutschein: Der Code lautet PLAYER201 und maximal erhaltet ihr mit ihm 50 Euro Rabatt. Des Weiteren solltet ihr beachten, dass er pro Person nur zwei Mal eingelöst werden kann. Er gilt zudem nur für teilnehmende Händler und Produkte. An der Aktion sind nur vertrauenswürdige Händler von ebay beteiligt, die eine sehr hohe Zahl an positiven Bewertungen vorweisen können.



Die Aktion gilt bis zum 5. Februar oder solange der Vorrat reicht. Wir haben in die Preise den Rabatt bereits eingerechnet.

Alle Angebote des ebay Gaming-Gutscheins

Nintendo Switch im Angebot auf ebay

Neue Nintendo Switch im Angebot: Im Angebot bei ebay könnt ihr euch die neue Edition der Nintendo Switch kaufen. Das bedeutet, dass sie im Vergleich zum Vorgängermodell eine längere Akkulaufzeit besitzt. Dank einer verbesserten Nutzung der Hardware könnt ihr diese zwei bis drei Stunden länger nutzen.



Im Angebot kostet die neue Nintendo Switch nur noch 278,10 Euro.

Nintendo Switch kaufen

Die kleine Switch: Auf ebay bekommt ihr mit dem Gutschein die Nintendo Switch Lite für nur 184,50 Euro. Die reine Handheld-Konsole ist die kleine Schwester der Nintendo Switch und überzeugt sowohl als Zweitswitch, wie auch für Menschen mit kleineren Händen. Die Konsole ist insgesamt etwas kleiner und leichter. Entsprechend eignet sie sich gerade auch für Kinder.

Nintendo Switch Lite kaufen

Jetzt noch PS4 Pro & Xbox One X kaufen

Die besten Konsolen ihrer Generation: Mit dem ebay-Gutschein könnt ihr euch vor dem Wechsel zur nächsten Konsolengeneration noch die besten der aktuellen günstiger kaufen. Die PS4 Pro 1 TB in Schwarz gibt für nur 299,70 Euro. Günstiger gab es sie natürlich zum Black Friday, aber aktuell ist das der beste Preis für die Konsole.



Die Xbox One X dagegen bekommt ihr für 314,10 Euro. Diese gibt es aktuell bei Amazon allerdings im Bundle mit einem Spiel für 299,99 Euro. Wir empfehlen also an der Stelle lieber das Angebot wahrzunehmen.

PS4 Pro 1 TB für 299,70 Euro bei ebay kaufen

Weitere ebay-Angebote

Mit dem Gutschein könnt ihr euch auch Spiele günstiger kaufen. Darunter die Collector's Edition von Death Stranding.

Alle Angebote des ebay Gaming-Gutscheins