"Sieht aus wie ein echter Mensch": GTA 6-Grafik auf neuen Screenshots bläst Fans komplett weg

GTA 6 zeigt die ersten Inhalte der Ultimate Edition, wie zum Beispiel Saras Salon.

GTA 6 kann jetzt vorbestellt werden, und zwar auch als Ultimate Edition. Um die Vorzüge dieser Version hervorzuheben, hat Entwicklerstudio Rockstar Games einen ganzen Haufen neuer Bilder aus GTA 6 veröffentlicht. Diese Screenshots sehen größtenteils ganz fantastisch aus und rufen bei Fans große Begeisterung hervor.

GTA 6: Die neuen Bilder lassen Fans auf grafischen Leckerbissen hoffen

Selbstverständlich wissen wir noch nicht, wie GTA 6 dann letzten Endes wirklich und in Bewegung aussehen wird. Die bisherigen Screenshots verdienen diesen Namen wahrscheinlich nur bedingt, wenn überhaupt. Nichtsdestotrotz kann mit Fug und Recht davon ausgegangen werden, dass die Open World hübsch wird. Immerhin sieht Red Dead Redemption 2 auch heute noch umwerfend aus.

1:11:56 GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage in der Video-Analyse

Autoplay

Genau dasselbe gilt jetzt auf jeden Fall auch schon für die neuen Bilder. Da wäre zum Beispiel, wo wir schon einmal bei RDR2 waren, der Schlamm. Der war auch in Rockstars Western-Epos extrem realistisch, überzeugend und schön anzuschauen. Das scheint auch in GTA 6 wieder der Fall zu sein.

Hier könnt ihr die Begeisterung eines Reddit-Users über genau dieses Teil nachempfinden. Er bezeichnet dieses Bild als eines der beeindruckendsten und da müssen wir zustimmen (ignoriert die seltsame Auto-Übersetzung von Reddit):

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Wenig überraschend brechen unter so einem Beitrag direkt die Diskussionen darüber aus, ob wir es hier mit einem echten Screenshot zu tun haben und ob das fertige Spiel auf PS5 und Xbox Series S/X wirklich so aussehen kann. Einig sind sich aber auf jeden Fall alle darüber, dass dieser Look schon sehr realistisch ist und der Schlamm fantastisch aussieht.

Aber auch die Personen, Frisuren und vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten für die beiden Hauptcharaktere stoßen auf sehr viel Gegenliebe bei den künftigen GTA 6-Fans. Da wäre zum Beispiel dieses Bild, das große Begeisterung hervorruft, weil es so echt aussieht:

"Dieses Bild hat mich umgehauen, es sieht wie eine echte Person aus. Ich weiß, manche Leute beklagen sich über das grafische Downgrade, das einige Bilder zeigen, aber in diesem hier sehe ich überhaupt kein Downgrade, wow."

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Auf den ersten Blick kann man solche Bilder natürlich wirklich für echte Fotos halten. Dasselbe gilt auch für das Headerbild dieses Artikels und einige andere der veröffentlichten Screenshots.

Viele Fans freuen sich aber auch jetzt vor allem schon auf den Customization-Aspekt von GTA 6. Es scheint wirklich viele Möglichkeiten zu geben, die Figuren an die eigenen Vorstellungen und Vorlieben anzupassen. Insbesondere natürlich dann, wenn ihr noch mehr Geld als die sowieso schon recht happigen 80 Euro für die Standard-Version bezahlt:

Es sieht alles in allem stark danach aus, als würde der nächste Open World-Blockbuster von Rockstar Games tatsächlich wie geplant am 19. November dieses Jahres erscheinen. Das bedeutet, dass die großangelegte Marketing-Kampagne jetzt so langsam ins Rollen kommen dürfte. Wir haben mit den Vorbestellungen jetzt wohl endgültig den Startschuss davon erlebt und der Sommer ist auch mit voller Wucht da. Fehlt nur noch echtes GTA 6-Gameplay.

Wie gefallen euch die neu veröffentlichten GTA 6-Screenshots und insbesondere die beiden Bilder hier?