Eigakai: Das Anime-Kinofestival startet - Programm und alle wichtigen Infos

Kikis kleiner Lieferservice ist auch beim Anime-Kinofestival Eigakai am Start. (Bild: © Ghibli)

Eigakai ist ein Anime-Kinoevent, das hierzulande stattfindet und von Fans für Fans organisiert wurde. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung, bei der mindestens sechs unterschiedliche Anime-Filme am Stück in ausgewählten deutschen Kinos ausgestrahlt werden – darunter auch der beliebte Ghibli-Klassiker Kikis kleiner Lieferservice, Shin-chan, Detektiv Conan und mehr.

Wann genau das Filmfestival anfängt, in welchen Kinos ihr die Filme sehen könnt und wie das ganze Programm aussieht, haben wir euch hier zusammengefasst.

1:53 Kikis kleiner Lieferservice: Eine kleine Hexe erlebt ihr erstes großes Abenteuer

Wann das Filmfestival startet und auf welche Filme ihr euch freuen könnt

Das Programm des Anime-Kinofestivals startet am 31. Mai 2025 im Cineplex von Leipzig und ist in den darauffolgenden Juni-Wochen ebenfalls in anderen Städten am Start. Das Programm ist vollgepackt mit mindestens sechs Anime-Filmen, wobei einige davon euch sicherlich bekannt vorkommen oder gar nostalgische Gefühle in euch erwecken.

Hier sind alle bisher bekannten Filme, die ihr in den ausgewählten deutschen Kinos anschauen könnt:

Kikis kleiner Lieferservice mit deutscher Synchro

mit deutscher Synchro Detektiv Conan – The Movie 26: Das schwarze U-Boot mit deutscher Synchro

mit deutscher Synchro Teasing Master Takagi-san: the Movie mit japanischer Originalvertonung und deutschen Untertiteln

mit japanischer Originalvertonung und deutschen Untertiteln The Glassworker mit englischer Synchro und deutschen Untertiteln

mit englischer Synchro und deutschen Untertiteln Psychic School Wars mit japanischer Synchro und deutschen Untertiteln

mit japanischer Synchro und deutschen Untertiteln Shin-chan Our Dinosaur Diary mit japanischer Originalvertonung und deutschen Untertiteln

Bei den Filmen könnt ihr eine Laufzeit zwischen 70 und 110 Minuten einrechnen. Wenn ihr alle an einem Tag am Stück anschauen möchtet, wird es nahezu 10 Stunden brauchen. Laut dem Veranstalter sollen noch zwei weitere Filme zum Programm dazukommen.

In welchen Städten das Anime-Kinofest Eigakai stattfinden wird

Solltet ihr den Startpfiff des Kinoevents am letzten Mai-Tag in Leipzig verpasst haben und wollt trotzdem gerne die Filme im Kino anschauen, so gibt es im Juni und Juli dieses Jahres noch weitere Vorstellungen.

14. Juni 2025: Central & Union Filmtheater Ludwigsburg

Central & Union Filmtheater Ludwigsburg 15. Juni 2025: Cineplex Neufahrn

Cineplex Neufahrn 21. Juni 2025: Cineplex Mannheim

Cineplex Mannheim 22. Juni 2025: Cineplex Capitol Kassel

Cineplex Capitol Kassel 19. Juli 2025: Babylon Berlin

Preisliste und Ticketangebote

Für das Anime-Kinofestival gibt es drei Ticket-Varianten, die euch unterschiedliche Vorteile bieten:

Einzelticket: 12,50 Euro

12,50 Euro Tagesticket: 55 Euro

55 Euro Ganba-Ticket mit exklusiven Goodies: 99 Euro

99 Euro Early Bird-Ticket: 45 Euro

Bei dem Erwerb des Einzeltickets könnt ihr die Ausstrahlung eines Anime-Films besuchen, während das Tagesticket euch ermöglicht, alle bisher bekannten Filme anzuschauen.

Auch mit dem Ganba- und dem Early-Bird-Ticket ist das ganze Programm abgedeckt, wobei ihr mit dem Ganba-Ticket noch einige Goodies wie einen mehrteiligen Acrylaufsteller des Festival-Maskottchens Matsuri-chan, einen Uchiwa-Handfächer aus Papier und Kunststoff, einen Baumwoll-Stoffbeutel und drei Freispiele an den Matsuri-Ständen bekommt.

Ist bei dem Angebot ein Anime-Film dabei, bei dem ihr während des Filmfestivals reinschnuppern würdet und wie ist eure Meinung zum Eigakai allgemein?