Eiichiro Oda erreicht mit One Piece einen unglaublich, neuen Meilenstein und übertrifft sogar J. K. Rowling

One Piece sorgt für massive Meilensteine für Eiichiro Oda. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Eiichiro Odas Manga-Meisterwerk One Piece feiert seit 28 Jahren einen großen Erfolg nach dem anderen und wird bis heute noch regelmäßig mit neuen Kapiteln versorgt. Über all die Jahre hat der Mangaka immer wieder neue Karrieren-Meilensteine mit seiner Piraten-Saga erreicht und dabei sogar Weltrekorde gebrochen. Einer seiner neuesten Erfolge schwappt sogar über in den Bereich der Buchautor*innen und sogar berühmte Schriftsteller*innen wie J. K. Rowling und Stephen King werden von ihm überholt.

Oda hat sich mit One Piece einen Platz in der Top 10 der erfolgreichsten Autorinnen und Autoren aller Zeiten im Bereich von fiktionalen Werken gesichert.

Der einzige Mangaka in der Top 10 und fast an der Spitze

Die Reihenfolge der erfolgreichsten Schriftsteller*innen aller Zeiten im Bereich der fiktiven Werke werden anhand der Anzahl der verkauften Exemplare entschieden und dort hat Oda sich in die Top 10 und fast an die Spitze katapultiert. Ein unglaublich großer Erfolg, den vor ihm kein anderer Mangaka erreicht hat.

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Autoplay

Eiichiro Oda hat es mit geschätzten Verkaufszahlen von mindestens 520 Millionen Exemplaren auf den vierten Platz geschafft. Als einer der erfolgreichsten Schriftsteller*innen aller Zeiten lässt er damit sogar berühmte Autor*innen wie J. K. Rowling, Georges Simenon und Danielle Stelle hinter sich. Von der Spitze trennen ihn nur William Shakespeare (Platz 1), Agatha Christie (Platz 2) und Harold Robbins (Platz 3).

Hier habt ihr alle Autoren*innen in der Top 10 mit ihren geschätzten Verkaufszahlen im Überblick:

William Shakespeare: Über 2 Milliarden

Agatha Christie: Über 2 Milliarden

Harold Robbins: Über 750 Millionen

Eiichiro Oda: Über 520 Millionen

Barbara Cartland: Über 500 Millionen

Danielle Steel: Über 500 Millionen

Georges Simenon: Über 500 Millionen

J. K. Rowling: Über 500 Millionen

Leo Tolstoy: Über 413 Millionen

Enid Bylon: Über 400 Millionen

Eiichiro Oda ist zwar der einzige Mangaka in der Top 10, aber auch andere japanische Autoren wie Akira Toriyama (Dragon Ball) und Masashi Kishimoto (Naruto) schaffen es in die Auflistung – sie tauchen etwas weiter unten auf Platz 18 und 19 auf!

Eiichiro Odas jahrelange Arbeit hat sich ausgezahlt

Wichtig ist, dass die Zahlen von Eiichiro Oda aus dem Jahr 2022 und die von J. K. Rowlings stammen aus 2018. Sowohl der One Piece-Schöpfer als auch J. K. Rowling haben mit ihren Werken seitdem sicherlich noch mehr Exemplare verkauft. Oda brach 2022 jedoch den Guinness Buch Weltrekord mit den “meistverkauftesten Exemplaren der gleichen Comicbuch-Reihe von einem einzigen Autor.”

Der One Piece-Schöpfer arbeitet seit Release des ersten Kapitels im Jahr 1997 an seinem Manga und veröffentlicht regelmäßig und bis heute noch neue Kapitel zum Piraten-Abenteuer, wobei er nur alle drei Wochen oder manchmal sogar gar keine Pause im Jahr nimmt. One Piece eine der beliebtesten Mangas und Anime-Serien aller Zeiten.

Wie viele Exemplare werden eurer Meinung nach Eiichiro Oda mit One Piece verkaufen und seid ihr bereit dafür, dass die Geschichte irgendwann enden wird?