Dragon Ball-Manga bekommt neue Special Edition und sie sieht einfach fantastisch aus

Tokyo Ghoul-Schöpfer Sui Ishida und Yusei Matsui von Assassination Classroom zeichnen Dragon Ball in ihrem Stil. (Bild: © Shueisha)

Der Dragon Ball-Manga feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum und da haben sich Shueisha und Bird Studio etwas Besonderes für Fans der Reihe zur Feier dieses bedeutenden Meilensteins einfallen lassen – Eine Special Edition der Dragon Ball Mangas, in der 42 unterschiedliche Mangakas jeweils ein Deckblatt eines Bandes in ihrem Stil neu interpretieren!

42 Mangakas und 42 einzigartige Deckblätter – Das Original ist auch dabei!

Die offizielle Webseite von Dragon Ball machte am 21. Dezember 2024 eine große Ankündigung zur Feier des 40. Jubiläums der beliebten Shonen-Reihe und enthüllte eine ganz besondere und einzigartige Edition der Dragon Ball-Mangas.

Dragon Ball umfasst insgesamt 42 Bänder und somit haben sich der Verlag Shueisha und der Lizenzhalter Bird Studio zusammengesetzt und das Projekt Dragon Ball Super Gallery gestartet.

Alle 42 Dragon Ball-Bänder bekommen ein komplett neues Cover von 42 bekannten Mangakas. (Bild: © Shueisha)

Bei diesem Projekt wurden genau 42 Mangakas von Shueisha ausgewählt. Jeder einzelne der Ausgewählten hatte die Ehre, ein Deckblatt eines DB-Bandes neu in ihrem Stil zu zeichnen.

Die Ergebnisse sind schlichtweg fantastisch und die Covers können nach Belieben wieder ausgetauscht werden, sollten Fans das originale Deckblatt sehen wollen. Auf der offiziellen Seite von Dragon Ball könnt ihr euch das Werbevideo zur Enthüllung der Bände anschauen.

Das 42. Deckblatt bleibt ein Geheimnis und wird erst im Januar 2025 enthüllt

Hirohiko Araki von Jojo's Bizarre Adventure, Yusuke Murata von One-Punch Man und Yoshihiro Togashi von Hunter × Hunter mischen ebenfalls mit. (Bild: © Shueisha)

Bei dem Projekt haben viele bekannte und beliebte Manga-Schöpfer teilgenommen wie Hirohiko Araki (Jojo's Bizarre Adventure), Masashi Kishimoto (Naruto), Gege Akutami (Jujutsu Kaisen), Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man) und viele andere berühmte Namen der Manga-Szene.

Solltet ihr Interesse daran haben, alle neu gezeichneten Deckblätter im Vergleich zu den Originalen zu sehen, findet ihr sie im Dragon Ball-Fanwiki.

Ein Deckblatt und Band fehlt jedoch noch auf der Liste: Der 42. Band. Der wird von One Piece-Schöpfer und Mangaka Eiichiro Oda noch gezeichnet.

Das Dragon Ball-Deckblatt von Eiichiro Oda ist somit die allerletzte Zeichnung der besonderen neuen Edition. Im Video auf der offiziellen Webseite von Dragon Ball wird die Zeichnung des One Piece-Schöpfers noch verheimlicht und sein Kunstwerk bekommen Fans erst im Januar 2025 zu Gesicht. Bis dahin müssen sich also sowohl Dragon Ball- als auch One Piece-Fans gedulden. Ein genaueres Datum der Veröffentlichung ist bislang nicht bekannt, aber wir halten euch auf dem Laufenden sobald Odas Zeichnung enthüllt wird.

Würdet ihr euch diese besondere Edition von Dragon Ball kaufen? Welche Zeichnung gefällt euch am meisten?