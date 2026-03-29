Einer der größten Reifenhersteller produziert nicht für die Automobilindustrie - und ihr kennt ihn garantiert alle!

Mit dieser schicken F1-Karre bekommt ihr gleich vier Reifen (Bildrechte: LEGO, Quelle: https://www.lego.com/de)

Beim Stichwort "größter Reifenhersteller" kommen uns logischerweise erst mal Namen via Michelin, Bridgestone, Goodyear oder auch Continental in den Sinn. Schließlich dürften die meisten von uns Reifen erst mal mit Autos verbinden – oder vielleicht noch mit Motor- und Fahrrädern. Diejenigen unter euch, die gerne mit Klötzchen hantieren, haben aber womöglich noch eine andere Assoziation im Kopf.

LEGO ist einer der größten Reifenhersteller und hat sogar einen Guiness-Buch-Eintrag

Die gewaltige Menge an Reifen, um die es hier geht, werden zum Großteil auch an Autos montiert, aber eben an ziemlich kleinen. LEGO hat mit seinen zahlreichen Fahrzeugmodellen natürlich einen großen Bedarf an Reifen, und die haben zumindest auch einen gewissen Realismusgrad, mit Gummiprofil und Felgen, statt einfach nur aus einem Plastikstück zu bestehen.

0:50 Trailer zeigt den LEGO Mars Rover Perseverance (42158) in Aktion

Autoplay

2011 hat die Reifenproduktion LEGO sogar einen Eintrag im Guiness-Buch der Weltrekorde eingebracht:

"Der Spielzeugreifenhersteller mit dem höchsten Jahresvolumen aller Zeiten". Hier steht zwar eindeutig "Spielzeugreifenhersteller" im Titel, aber den Vergleich mit der Automobilindustrie muss LEGO ganz und gar nicht scheuen, im Gegenteil.

Der Klemmbaustein-Riese führt höchstwahrscheinlich sogar die Topliste an. Im Guiness-Buch heißt es jedenfalls:

[...] Seit 2006 produziert LEGO® jährlich rund 306 Millionen Gummireifen für seine Baukästen. Im Jahr 2010 wurde diese Zahl mit 381 Millionen Reifen sogar noch übertroffen, womit alle anderen Reifenhersteller deutlich hinter LEGO® zurückblieben. Auch wenn LEGO®-Produkte wohl kaum auf ein normales Auto passen, entsprechen sie doch in jeder Hinsicht der Beschreibung eines Standardreifens, wenn auch in der Ausführung aus Vollgummi. Selbst die für die LEGO®-Produkte verwendete Gummimischung würde auf einem normalen Auto durchaus ihren Platz finden.

Zum Vergleich: Michelin gab 2023 an, 200 Millionen Reifen jährlich zu produzieren, was auch schon eine gewaltige Zahl ist, aber doch eben ganz schön weit weg von LEGOs enormer Produktionsmenge. Seit 2025 setzt der Klemmbaustein-Hersteller dabei übrigens zunehmend Recycling-Materialien wie beispielsweise Fischernetze ein.

Na, wisst ihr spontan, wie viele LEGO-Reifen ihr selbst besitzt? Habt ihr eine ordentliche Fahrzeugflotte? Und vielleicht auch ein Teile-Lager?