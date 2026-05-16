LEGO-Fan rettet über 30 Jahre alte Sets vom Dachboden seiner Eltern und ist überrascht, dass sie noch immer komplett sind

Die große Ritterbrug ist eines der Highlights der Sammlung. (Bild: PersonalConfession auf Reddit)

LEGO-Sets erfreuen sich seit Jahren einer wachsenden Beliebtheit. Das gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, die das Hobby neu- oder wiederentdecken. Ein LEGO-Fan hat nun seine alten Sets wiederaufgebaut und dabei sind ein paar echte Schätze dabei.

LEGO-Sets nach 30 Jahren wiederentdeckt

Um Sets aus der Kindheit wiederentdecken zu können, muss man natürlich erstmal das Glück haben, dass diese nicht irgendwann weggeworfen, verloren oder weiterverschenkt wurden. Und dann ist da natürlich noch die Frage, ob die Sets nach all den Jahren überhaupt noch komplett sind.

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Im Falle vom Reddit-User "PersonalConfession" lautet die überraschende Antwort darauf: Ja! Wie er in einem Post erzählt, hat er LEGO-Sets aus seiner Kindheit vom Dachboden der Eltern gerettet. Die haben dort mehr als 30 Jahre lang lose und unsortiert in einer großen Kiste herumgelegen.

Er schreibt, dass es eine ganz schöne Herausforderung war, all die Teile zu sortieren und aufzufinden, er aber am Ende ziemlich überrascht war, dass er nicht mehr davon als Kind verloren hat.

Seine Sammlung kann sich dabei wirklich sehen lassen. Neben einer großen Ritterburg mit einem majestätischen Drachen und einem schicken Segelschiff sind etwa auch eine lauschige Berghütte, eine Mondlandefähre und mehrere Technic-Modelle zu erkennen.

Den Post findet ihr hier:

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Da die Modelle allesamt augenscheinlich in einem sehr guten Zustand sind, dürften sie zusammen sogar einen ordentlichen Wert erreichen. Dem User scheinen die Nostalgie und der Spaß beim Aufbauen allerdings deutlich wichtiger zu sein. Das Zusammensetzen der Steine habe viele glückliche Erinnerungen zutage gefördert, wie er weiter erzählt.

In den Kommentaren gibt es viele User, die die Sammlung in den höchsten Tönen loben und sich wünschen, dass sie auch noch die LEGO-Sets aus Kindertagen hätten. Bei ein paar glücklichen Usern scheint das sogar der Fall zu sein, wie sie in den Kommentaren schreiben.

Was haltet ihr von der Sammlung? Habt ihr noch LEGO von früher?