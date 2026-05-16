LEGO-Fan rettet über 30 Jahre alte Sets vom Dachboden seiner Eltern und ist überrascht, dass sie noch immer komplett sind

Zu den Highlights der Sammlung gehören ein Segelschiff und eine große Ritterburg.

Profilbild von Jonas Herrmann

Jonas Herrmann
16.05.2026 | 19:09 Uhr

Die große Ritterbrug ist eines der Highlights der Sammlung. (Bild: PersonalConfession auf Reddit) Die große Ritterbrug ist eines der Highlights der Sammlung. (Bild: PersonalConfession auf Reddit)

LEGO-Sets erfreuen sich seit Jahren einer wachsenden Beliebtheit. Das gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, die das Hobby neu- oder wiederentdecken. Ein LEGO-Fan hat nun seine alten Sets wiederaufgebaut und dabei sind ein paar echte Schätze dabei.

LEGO-Sets nach 30 Jahren wiederentdeckt

Um Sets aus der Kindheit wiederentdecken zu können, muss man natürlich erstmal das Glück haben, dass diese nicht irgendwann weggeworfen, verloren oder weiterverschenkt wurden. Und dann ist da natürlich noch die Frage, ob die Sets nach all den Jahren überhaupt noch komplett sind.

Video starten 0:36 Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten

Im Falle vom Reddit-User "PersonalConfession" lautet die überraschende Antwort darauf: Ja! Wie er in einem Post erzählt, hat er LEGO-Sets aus seiner Kindheit vom Dachboden der Eltern gerettet. Die haben dort mehr als 30 Jahre lang lose und unsortiert in einer großen Kiste herumgelegen.

Er schreibt, dass es eine ganz schöne Herausforderung war, all die Teile zu sortieren und aufzufinden, er aber am Ende ziemlich überrascht war, dass er nicht mehr davon als Kind verloren hat.

Seine Sammlung kann sich dabei wirklich sehen lassen. Neben einer großen Ritterburg mit einem majestätischen Drachen und einem schicken Segelschiff sind etwa auch eine lauschige Berghütte, eine Mondlandefähre und mehrere Technic-Modelle zu erkennen.

Den Post findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Da die Modelle allesamt augenscheinlich in einem sehr guten Zustand sind, dürften sie zusammen sogar einen ordentlichen Wert erreichen. Dem User scheinen die Nostalgie und der Spaß beim Aufbauen allerdings deutlich wichtiger zu sein. Das Zusammensetzen der Steine habe viele glückliche Erinnerungen zutage gefördert, wie er weiter erzählt.

Derzeit beliebt auf GamePro.de
1
Cleverer Hausbesitzer in Deutschland repariert zerbröckelte Steinwand mit LEGO-Steinen
von David Molke
2
"Es ist phänomenal, wie gut sich dieses 10-jährige Spiel im Jahr 2025 hält" - PlayStation-Fans sind noch immer begeistert über die Grafik-Wucht eines echten Naughty Dog-Klassikers
von Cassie Mammone

In den Kommentaren gibt es viele User, die die Sammlung in den höchsten Tönen loben und sich wünschen, dass sie auch noch die LEGO-Sets aus Kindertagen hätten. Bei ein paar glücklichen Usern scheint das sogar der Fall zu sein, wie sie in den Kommentaren schreiben.

Was haltet ihr von der Sammlung? Habt ihr noch LEGO von früher?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Echter als das echte Leben: Neue ultrarealistische Cyberpunk 2077-Mod lässt Fans an ihrem Verstand zweifeln   16     2

vor 2 Stunden

'Echter als das echte Leben': Neue ultrarealistische Cyberpunk 2077-Mod lässt Fans an ihrem Verstand zweifeln
LEGO-Fan rettet über 30 Jahre alte Sets vom Dachboden seiner Eltern und ist überrascht, dass sie noch immer komplett sind

vor 2 Stunden

LEGO-Fan rettet über 30 Jahre alte Sets vom Dachboden seiner Eltern und ist überrascht, dass sie noch immer komplett sind
Crimson Desert-Spieler lieben neues Waffenzubehör aus dem aktuellen Update: Pearl Abyss liebt einfach seine Fans   1  

vor 2 Stunden

Crimson Desert-Spieler lieben neues Waffenzubehör aus dem aktuellen Update: "Pearl Abyss liebt einfach seine Fans"
Einzelne SSD würde wahrscheinlich weniger kosten: Vater nutzt 10 USB-Sticks an drei Hubs als seine persönliche Speicherlösung

vor 3 Stunden

"Einzelne SSD würde wahrscheinlich weniger kosten": Vater nutzt 10 USB-Sticks an drei Hubs als seine persönliche Speicherlösung
mehr anzeigen