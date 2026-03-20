Eines der besten Open-World-Rollenspiele überhaupt gibt's jetzt im Top-Angebot: 91 Punkte im Test!

Wer diesen Open-World-Meilenstein verpasst hat, sollte ihn jetzt unbedingt noch in seiner besten Version nachholen.

Gerade könnt ihr euch eines der besten Open-World-Rollenspiele, das die PS5 zu bieten hat, günstig im Sonderangebot schnappen – und zwar in der Ultimate Edition, die euch das umfangreiche Add-on gleich mitliefert. Der Deal läuft aktuell bei mehreren Händlern parallel, ihr findet ihn unter anderem hier bei Amazon:

Alternativ könnt ihr das Angebot auch bei MediaMarkt und bei Saturn bekommen. Dort habt ihr die Vorteile, dass die Lieferzeit nach derzeitigem Stand kürzer ist und ihr euch bei Abholung die Extra-Versandkosten sparen könnt, die bei Ab-18-Spielen anfallen:

Viel Freiheit & packende Geschichten: Das ist der Open-World-Hit für PS5!

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Autoplay

Wir sprechen hier von der Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, die euch neben dem Hauptspiel auch gleich die umfangreiche Erweiterung Phantom Liberty mitliefert. Diese bietet mit Dogtown einen neuen Stadtteil und zudem eine ganz neue Geschichte im Agententhriller-Stil, die euch ungefähr 25 weitere Spielstunden bietet, zusätzlich zu den rund 65 Stunden des Hauptspiels. Neue Waffen und Fahrzeuge gibt es natürlich ebenfalls.

Seine hohen Bewertungen (u.a. 91 Punkte im GamePro-Test) hat sich Cyberpunk 2077 nicht zuletzt durch seine stimmungsvolle Science-Fiction-Welt verdient, die unser Tester sogar als „eine der besten Spielwelten aller Zeiten“ bezeichnet hat. Die große Open World lässt euch die dystopische Metropole Night City und die weiten Landschaften ihres Umlands erkunden. Dabei erlebt ihr packende, erwachsene Geschichten rund um skrupellose Konzerne und die zunehmend undeutliche Grenze zwischen Mensch und Maschine.

18:54 Mit Update 2.0 wird Cyberpunk 2077 dem Hype endlich gerecht

Spielerisch zeichnet sich Cyberpunk 2077 vor allem durch seine enorme Freiheit aus. Euch steht ein stattliches Arsenal an Schusswaffen zur Verfügung, durch das ihr das Action-Rollenspiel in weiten Teilen wie einen First Person Shooter spielen könnt. Viele Missionen lassen sich jedoch nicht nur mit roher Gewalt, sondern auch durch Schleichen, Hacking oder Diplomatie lösen, was der bessere Weg sein kann, zumal eure Handlungen auch Einfluss auf den Verlauf der Geschichte haben.

Die technischen Probleme, mit denen Cyberpunk 2077 zum Release noch zu kämpfen hatte, sind übrigens schon lange durch umfangreiche Patches behoben, zumindest in der PS5-Version (die alte PS4-Fassung ist ein anderer Fall). Heute ist das Action-RPG deshalb genau das Spiel, das wir uns erhofft hatten, und durch die Erweiterung sogar noch etwas mehr, und das jetzt zu einem deutlich günstigeren Preis.