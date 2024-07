Eines der legendärsten PS2-Spiele überhaupt könnte endlich zurückkommen - deutlicher Hinweis auf Remaster aufgetaucht

Soul Reaver 2 erschien im Jahr 2001 für die PS2 und den PC und ist der insgesamt dritte Teil der Legacy of Kain-Reihe.

Wir sind sicher: Wenn wir euch in einer Umfrage nach den legendärsten Spielen fragen würden, die jemals auf der PlayStation 2 erschienen sind, würde dort auch der Name "Legacy of Kain: Soul Reaver 2" fallen.

Das von Crystal Dynamics entwickelte Action-Adventure erschien im Jahr 2001 und hat noch heute einen enorm guten Ruf – obwohl die damaligen Wertungen es nicht unbedingt als Meisterwerk auszeichneten.

Da die Legacy of Kain-Serie im Jahr 2003 abrupt stoppte und die Arbeiten am sechsten Serienteil "Dead Sun" eingestellt wurden, sehnten viele Fans quasi jahrzehntelang ein Remaster oder Remake des Titels herbei. Und immer wieder gab es auch Gerüchte zu einer möglichen Neuauflage, zuletzt nach der Übernahme der Markenrechte durch die Embracer-Gruppe vor knapp zwei Jahren.

Infoschild macht Hoffnungen auf Legacy of Kain-Remaster-Doppelpack

Bislang waren das höchstens Andeutungen, jetzt gibt es allerdings einen handfesten Hinweis. Und der steht im wahrsten Sinne des Wortes auf der gerade laufenden Comic-Con in San Diego.

Dort sind in einem Glaskasten nämlich die Figuren der Soul Reaver-Charaktere Kain und Raziel ausgestellt. Und auf dem daneben stehenden Infoschild ist eindeutig zu lesen:

"Soul Reaver 1 & 2 Remastered"

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mittlerweile wurde das Schild vor Ort entfernt, was aber natürlich kein Dementi ist. Nicht nur scheint also ein Remaster des beliebten PS2-Spiels mehr denn je im Bereich des Möglichen zu sein: Offenbar erscheint es auch im Doppelpack mit einer Neuauflage des ersten Soul Reaver-Teils, der ursprünglich im Jahr 1999 unter anderem für die erste PlayStation erschien.

Das wäre natürlich eine herausragende Nachricht für alle Fans, die schon seit Jahren eine Neuauflage der beiden Action-Adventures herbeisehnen. Trotzdem ist Vorsicht geboten: Denn eine offizielle Bestätigung sind Figuren und Hinweisschild natürlich nicht.

5:11 Legacy of Kain: Defiance - Test zum fünften Teil der Serie aus der GamePro 03/2004 - Test zum fünften Teil der Serie aus der GamePro 03/2004

In Soul Reaver 2 schlüpft ihr in die Rolle des Vampirs Raziel, der sich auf die Jagd nach seinem Gegenspieler Kain begibt und dafür die Spielwelt Nosgoth bereist. Spielerisch ist der Titel ein recht klassisches Action-Adventure, es gibt also sowohl Kämpfe als auch kleinere Rätsel.

Eine Besonderheit des Spiels ist, dass Raziel zwischen zwei Welten hin- und herwechseln kann, was unter anderem auch für die Lösung von bestimmten Aufgaben nötig ist. Um die Energie aufzuladen, ist Raziel auf das Verzehren von Seelen angewiesen, im Laufe des Spiels kann er zudem neue Fertigkeiten erlernen.

Würdet ihr euch über eine Rückkehr der Legacy of Kain-Spiele freuen?