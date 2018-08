Testphase im echten Fußball - Gibt es bald auch in FIFA gelbe und rote Karten für Trainer?

Gibt es möglicherweise zukünftig in FIFA gelbe und rote Karten für Trainer? Zumindest im echten Fußball steht dafür nun ein entsprechender Testlauf an. Wie der Kicker berichtet, findet dieser in der kommenden Saison in England statt.

Betroffen sind davon allerdings lediglich diverse Pokalturniere sowie die National League, die höchste Spielklasse Premier League nimmt nicht an der Testphase teil.

Trainer können beispielsweise verwarnt werden, wenn sie eine Wasserflasche werfen oder abfällige Gesten in Richtung des Schiedsrichters machen. Den roten Karton gibt es für schwere Vergehen wie das gewaltsame Angehen von Spielern oder des Schiedsrichters.

Und wo ist da die Verbindung zu FIFA? Nunja, wenn sich das System etablieren sollte, könnte es in einem der nächsten FIFA-Teile, beispielsweise FIFA 20, auch virtuell umgesetzt werden. Schließlich sagte Creative Director Matt Prior erst kürzlich zum "Take the L"-Fortnite-Tanz:

"[...] Wenn du es in der echten Welt sehen kannst, dann wollen wir es idealerweise auch im Spiel sehen. [...]"

Zunächst muss allerdings erst einmal abgewartet werden, welche Erkenntnisse aus dem Testlauf in England gezogen werden. Bis dahin werden sich die gelben und roten Karten in FIFA weiterhin auf die Spieler beschränken.

Das wissen wir bislang über FIFA 19

