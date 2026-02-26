Mein Lieblingsspiel 2024 hat ein Switch 2-Upgrade spendiert bekommen - und ihr könnt euch das Update kostenlos schnappen

Shadowdrop-Upgrade für eines der besten Spiele des Jahres 2024.

Vor zwei Jahren war Balatro in aller Munde. Der Roguelike-Deckbuilder begeisterte mit seinem enorm fesselnden Spielprinzip, zahlreichen freischaltbaren Jokern und enorm befriedigenden Wechselwirkungen der Karten und Boni.

Balatro war mit einem Metacritic-Schnitt von 90 (für die PC-Version) eines der bestbewerteten Spiele des Jahres 2024 und hat auch mich in einen wahren Rausch versetzt, dem ich mich auf diversen Plattformen (Xbox und Mobile) nicht entziehen konnte. Balatro erschien damals auf nahezu allen Systemen, darunter auch für die Nintendo Switch.

Jetzt haben LocalThunk und Playstack etwas überraschend auch eine optimierte Version für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht.

Diese findet ihr ab sofort im eShop, in dieser Woche bekommt ihr das Spiel dort zu einem etwas reduzierten Einführungspreis (11,19 Euro statt 13,99 Euro). Freuen dürfen sich insbesondere alle, die Balatro auf der Switch bereits besitzen. Sie können sich das Upgrade nämlich komplett kostenlos herunterladen.

1:07 Balatro: Der Steam-Hit zeigt im Trailer, wie Poker und Deckbuilding zusammenpassen

Diese Verbesserungen bietet das Switch 2-Upgrade von Balatro

Laut Publisher und Entwickler hat die Switch 2-Version von Balatro ein paar Verbesserungen gegenüber der Switch 1-Version:

Framerate von 60 fps (Switch 1: 30 fps)

(Switch 1: 30 fps) Rumble HD-Support

Unterstützung der Maus-Steuerung

Das klingt vielleicht nicht nach besonders eklatanten Boni, aber insbesondere die flottere Framerate sollte man bei diesem Spiel nicht unterschätzen. Erste User-Kommentare zeigen auch bereits, dass sich Balatro auf Nintendos aktueller Konsole wohl deutlich flüssiger spielen soll.

Einen Wermutstropfen gibt es derzeit allerdings: Denn offenbar können die Fortschritte, die ihr bereits mit der Switch 1-Version erreicht habt, nicht auf die optimierte Switch 2-Version übertragen. Möglicherweise wird das noch gefixt, ein Ärgernis ist es aktuell in jedem Fall.

Tobias Veltin Die GamePro begleitet Tobi schon über die Hälfte seines Lebens. Als Leser von der ersten Ausgabe an absolvierte er zunächst im Jahr 2006 während seines Studiums ein halbjähriges Praktikum, bevor er Anfang 2009 fest zum Team stieß. Wenn er sich mal nicht mit Videospielen beschäftigt, frönt Tobi seiner Brettspiel-(Sammel)Leidenschaft. Auch deshalb hatte das kartengetriebene Balatro sofort seine Aufmerksamkeit.

Ich kann euch Balatro jedenfalls uneingeschränkt ans Herz legen – unabhängig von der Plattform. Ich kann mich in den letzten Jahren an kaum ein Spiel erinnern, das eine derartige Sogwirkung á la "Ach kommt, eine Runde geht noch" auf mich hatte. Schaut es euch unbedingt mal an, wenn ihr es noch nicht kennt.

Habt ihr die Switch-Version zufällig schon?