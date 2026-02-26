Gran Turismo 7 auf der Switch 2: Laut Branchen-Insider gibt es tatsächliche eine spielbare Version für die Nintendo-Konsole

Laut Gaming-Insider Jeff Grubb gibt es eine spielbare Version von Gran Turismo 7 für die Switch 2. Trotzdem halten er und auch wir den Release auf Nintendo-Konsole für unwahrscheinlich.

Gran Turismo ist eine der bekanntesten PlayStation-Marken, die beliebte Rennspiel-Reihe begleitet die Sony-Konsolen schon seit 1997 und ist seitdem auch ausschließlich auf diesen erschienen. Die Veröffentlichung auf einer anderen Plattform wäre daher ein absolutes Novum.

Laut Insider gibt es eine spielbare Version für Switch 2

In der aktuellen Podcast-Folge zu Game Mess Decides, an dem auch Branchen-Insider Jeff Grubb teilnimmt, sprach dieser unter anderem darüber, dass es wohl eine spielbare Version von Gran Turismo 7 für die Switch 2 gibt. Zeitgleich gab er aber auch an, dass er nicht an eine Veröffentlichung für die Nintendo-Konsole glaube.

Auch wir halten einen Release auf der Switch für eher unwahrscheinlich. Dass Studios auch mit der Technik anderer Plattformen experimentieren und deren Hardware-Spezifikationen testen, ist nicht ungewöhnlich. Auch zweifeln wir nicht daran, dass der Handheld genug Leistung mitbringt – immerhin läuft Gran Turismo 7 auch auf der PS4.

Sehr wahrscheinlich verbirgt sich dahinter ein schlichter Machbarkeits-Test, der wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die Skalierbarkeit der eigenen Technik mit sich bringt. Das könnte vor allem für die Zukunft besonders relevant sein, denn gerüchteweise arbeitet Sony an einem eigenen "PS6-Handheld".

Mehr zum Thema
Neuer PS6-Handheld: Alle bisherigen Infos und Gerüchte zu Sonys kommenden Handheld-Projekt
von Annika Bavendiek
Neuer PS6-Handheld: Alle bisherigen Infos und Gerüchte zu Sonys kommenden Handheld-Projekt

Komplett ausschließen können wir einen Release auf Switch 2 allerdings nicht. 2024 erschien etwa der LEGO-Ableger von Horizon Zero Dawn auch für die Switch, das kommende Marathon von Sony-Studio Bungie wird als Service-Spiel auch auf Xbox erscheinen und der Release großer Sony-Titel auf dem PC ist heute ebenfalls keine Seltenheit mehr.

Dennoch bleiben wir bei der oben bereits genannten Einschätzung – auch weil das Spielerlebnis von Gran Turismo 7 auf der Switch nur eingeschränkt möglich wäre. Immerhin fehlen der Nintendo-Konsole die für Rennspiele so wichtigen analogen Trigger und auch hochwertige Lenkräder werden nicht unterstützt.

Was denkt ihr? Würdet ihr Gran Turismo gerne auf anderen Plattformen spielen? Zockt ihr Rennspiele auf der Switch? Schreibt es gerne in die Kommentare!

