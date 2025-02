Shadowdrop für den Game Pass! Schnappt euch jetzt eines der größten Überraschungs-Spiele aus 2024

Der Game Pass hat jetzt einen echten Überraschungshit zu bieten.

Gestern Abend fand die Februar 2025-Ausgabe des ID@Xbox-Showcases statt, auf dem mehrere spannende Indie-Titel angekündigt wurden, die zukünftig auf der Xbox landen. Auf den Genuss eines echten Indie-Schatzes könnt ihr aber jetzt schon kommen: Balatro ist ab sofort im Xbox Game Pass spielbar.

Damit gehört Balatro zum Februar 2025-Lineup des Xbox Game Pass. Wenn ihr ein Abo habt, dann könnt ihr den Titel ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

Das steckt hinter dem Poker-Roguelike Balatro

Frischer Wind beim Pokern: Balatro kombiniert klassische Pokermechaniken mit Roguelike-Deckbuilder-Elementen und lässt euch eure Pokerblätter mit einzigartigen Jokerkarten kombinieren. Mehr dazu verrät euch aber der untere Gameplay-Trailer:

1:33 Balatro bekommt ein Cyberpunk 2077-Crossover

Der Deckbuilder von Entwickler LocalThunk schlug im vergangenen Jahr große Wellen in der Gaming-Welt und räumte sogar mehrere Preise ab. Auf Metacritic steht der Überraschungshit bei einem durchschnittlichen Score von 90 Punkten.

Zusätzlich dazu ist ab sofort ein neues "Friends of Jimbo-Update" (Pack 4) für Balatro erhältlich, das Karten-Customization-Optionen aus folgenden Titeln im Gepäck hat: Assassin's Creed, Slay the Princess, Critical Role, Bugsnax, Dead By Daylight, Fallout, Rust sowie Civilization VII. Das Update ist komplett kostenlos.

Welche Spiele gibt es im Februar 2025 und März 2025 außerdem im Game Pass?

Alle Zu- und Abgänge des Game Pass in diesem Monat findet ihr in unserer GamePro-Übersicht:

Auch für den kommenden Monat sind bereits erste Game Pass-Zugänge bestätigt. Alle Mitglieder des kostenpflichtigen Service dürfen sich auf SOPA: Tale of the Stolen Potato sowie Atomfall freuen. Das komplette März-Aufgebot wird voraussichtlich am 04. März enthüllt. Alle Infos findet ihr dann wie immer auf GamePro.de.

Freut ihr euch über den Game Pass-Release von Balatro? Welcher Hit aus den vergangenen Jahren fehlt euch außerdem noch im Abo-Service? Verratet es uns doch gerne wie immer in der Kommentarsektion, wir sind auf eure Antworten gespannt.