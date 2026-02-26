Resident Evil Requiem-Spielzeit: So lange dauert der Horrortrip von Leon und Grace

So viel Spielzeit steckt in Resident Evil Requiem.

Für den GamePro-Test von Resident Evil Requiem haben wir das neue Horrorspiel für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC bereits mit mehreren Personen durchgespielt und können euch daher die Frage beantworten, wie lange ihr für das gemeinsame Abenteuer von Leon und Grace benötigt.

Auf der zweiten Seite listen wir euch zudem alle Kapitel des Spiels auf, damit ihr eine Orientierung bekommt, wie weit ihr noch vom Ende entfernt seid.

Spielzeit: So lange dauert Resident Evil Requiem

ca. 12 bis 13 Stunden (Standard)

Die angegebene Spielzeit schließt ein, dass ihr die Areale sehr gründlich erkundet, auch mal die Atmosphäre aufsaugt und generell nicht durchs Spiel rennt. Habt ihr es hingegen eilig und seid geübt in Resident Evil, könnt ihr Requiem auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad im ersten Durchgang aber auch locker in unter 10 Stunden durchspielen.

Mit einer Spielzeit von ca. 12 bis 13 Stunden reiht sich Requiem grob in die Reihe der jüngsten neuen Ableger ein, kommt allerdings bei Weitem nicht an beispielsweise Resident Evil 4 oder Resident Evil 6 als längsten Teil heran.

Die üblichen Freischaltungen für mehr Spielzeit

Resident Evil-Spiele sind dafür bekannt, dass sie gleich mehrfach durchgespielt werden – und das nicht nur, um schnellere Abschlusszeiten zu erreichen.

Zwar gibt es in Requiem keine B-Sides, wie beispielsweise in Resident Evil 2, dafür schaltet ihr aber nach Abschluss der Hauptstory den Albtraum-Schwierigkeitsgrad frei und könnt euch wie gewohnt durch abgeschlossene Herausforderungen neue Waffen wie etwa den Raketenwerfer kaufen.

Auf der zweiten Seite verraten wir, wo ihr euch gerade im Spiel befindet, geben euch also alle spielbaren Abschnitte von Leon und Grace an. Die Kapitel geben Hinweise auf die Orte und die Struktur des Spiels, daher an der Stelle eine kleine Spoiler-Warnung.

