'Noch nie davon gehört': Elden Ring-Fan findet nach 800 Stunden superseltene Waffe mit deutschem Namen, der falsch geschrieben ist

Elden Ring zählt zu den faszinierendsten Spielen der letzten Jahre. Vor allem deshalb, weil sich Entwicklerstudio From Software nicht scheut, Dinge richtig gut zu verstecken. Wer sie dann trotzdem findet, freut sich umso mehr – auch wenn das nur wenige überhaupt schaffen oder es manchmal sehr lange dauert.

So wie bei dieser Waffe, die die allermeisten Spieler*innen wohl einfach nie zu Gesicht bekommen. Einem Fan ist sie jetzt nach über 800 Stunden im Spiel in die Hände gefallen.

Einige Items, wie bestimmte Waffen, sind sehr selten und schwer zu bekommen.

Ein Spieler hat nach über 800 Stunden im Spiel eine seltene Waffe namens 'Grosse Messer' in Elden Ring gefunden.

Elden Ring-Profis wundern sich über seltene Waffe mit deutschem Namen: Kennt ihr "Grosse Messer"?

Darum geht's: Die offene Spielwelt von Elden Ring ist gigantisch und steckt voller Überraschungen. Wir können komplette Dungeons einfach übersehen, weil es hier keine leuchtenden Marker, Ausrufezeichen oder Fragezeichen auf der Map gibt. Das macht es umso befriedigender, auf große Erkundungstour zu gehen und coole Dinge zu finden.

Dazu kommt die Droprate: Manche Items wie bestimmte Waffen sind in Elden Ring an eine Wahrscheinlichkeit gekoppelt, mit der sie von bestimmten Gegnern nach deren Tod abgeworfen werden können. Wenn diese Rate niedrig ist und ihr Pech habt, spielt ihr Elden Ring mehrfach durch und bekommt die Waffe trotzdem nie.

Genau so ist es vielen, vielen Fans mit diesem kuriosen Waffenfund gegangen: Redditor Expert_Perception_72 hat Elden Ring laut eigener Aussage über 800 Stunden seit dem Launch gespielt und nun zum allerersten Mal diese Waffe hier ergattert:

Witziger Name: Dass dieses Mordwerkzeug in Elden Ring sowohl auf Englisch als auch auf Spanisch mit "Grosse Messer" einen deutschsprachigen Namen hat, kommt nicht von ungefähr. Es handelt sich dabei um einen feststehenden Ausdruck für eine Waffe, die vor allem um 1500 herum in Europa weit verbreitet war. Offiziell galt die säbelartige Waffe eben als Messer und nicht als Schwert.

Selbstverständlich müsste es aber eigentlich "großes Messer" heißen.

Es gibt noch mehr: In den Kommentaren meldet sich auch ein anderer Fan zu Wort, der erklärt, Elden Ring bereits zehn Mal durchgespielt zu haben. Erst jetzt habe er sein erstes Noble's Slender Sword bekommen. Einige wenige Items sind also wirklich ganz besonders schwierig zu bekommen beziehungsweise einfach selten.

Wann kommt der DLC? Das steht noch nicht fest, bisher gibt es kein konkretes Datum. Im letzten Leak war allerdings von Februar 2024 die Rede. Einige Fans scherzen unter dem Beitrag, dass der DLC vielleicht schon längst veröffentlicht wurde und nur noch nicht entdeckt worden ist. Plötzlich auftauchende Waffen, die fast niemand kennt, könnten ein Indiz dafür sein. Aber diesen Scherz solltet ihr nicht ernst nehmen.

Habt ihr das Grosse Messer in Elden Ring schon einmal gefunden? Welche Waffe ist euch bisher immer noch entgangen?