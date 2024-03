Elden Ring im Angebot: Holt den Open-World-Hit vor dem Release des DLCs günstig nach!

Elden Ring könnt ihr euch jetzt für PS5, PS4, Xbox und PC günstig schnappen.

Bei Amazon könnt ihr jetzt den Megahit Elden Ring im Sonderangebot bekommen. Das Open-World-Spiel, das zahlreiche Auszeichnungen zum Spiel des Jahres eingesammelt hat, kostet für PS5, PS4 und Xbox und PC derzeit nur noch 34,99€.

Angesichts dessen, dass Elden Ring sich als sehr preisstabil erwiesen hat und das Interesse am Spiel aufgrund der Ankündigung des großen DLCs Shadow of the Erdtree gerade wieder gestiegen ist, ist das ein sehr gutes Angebot. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Hier findet ihr ihn:

Die Erweiterung Shadow of the Erdtree soll übrigens am 21. Juni erscheinen und einzeln 39,99€ kosten. Bei Amazon könnt ihr bereits die Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition vorbestellen, die sowohl das Hauptspiel als auch den DLC enthält. Da das Bundle aber 79,99€ kostet, kommt ihr durch den aktuellen Deal beim Einzelkauf günstiger weg.

Elden Ring: Open-World-Meilenstein mit Dark Souls-Gameplay

Elden Ring ist eines der besten Spiele des Jahres 2022 und hat in unserem GamePro Test eindrucksvolle 94 Punkte abgestaubt. Das Studio From Software hat das Spielprinzip und den düsteren Look seiner berühmten Dark Souls-Spiele genommen und in eine riesige Open World verpflanzt, die wie gewohnt durch ihr hervorragendes, oftmals morbides Artdesign beeindruckt.

18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

Durch die offene Welt habt ihr nicht nur mehr Freiheit bei der Erkundung ihrer vielen versteckten Geheimnisse, auch die Spielbalance ändert sich: Zwar haben die Kämpfe in Elden Ring einen ähnlich hohen Schwierigkeitsgrad wie in Dark Souls. Da ihr aber jederzeit woanders hingehen und aufleveln könnt, wenn ihr einen Bosskampf mal nicht schafft, wird viel Frust vermieden.

Hinzu kommt, dass Elden Ring trotz seiner spannenden Nahkämpfe auch völlig andere Spielweisen erlaubt und euch beispielsweise Gegner aus der Ferne mit Magie traktieren lässt. Während der rund 100 Stunden Spielzeit habt ihr genügend Gelegenheit, mit verschiedenen Spielmechaniken zu experimentieren und euren eigenen Weg zu finden.

Weitere günstige Schnäppchen und auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: