Erster Trailer zum Elden Ring-Anime ist da und der sieht richtig gut aus

Ein kurzer Anime zu Elden Ring soll noch 2024 erscheinen.

Während G.R.R. Martin und Hidetaka Miyazaki gerade die Gerüchteküche über einen möglichen Film zu Elden Ring anheizen – wir berichteten – köchelt derweil an ganz anderer Stelle ein von Fans gemachter Anime zum Action-Rollenspiel, der noch 2024 erscheinen soll.

Nachdem es in den vergangenen Wochen und Monaten nur kleine Einblicke in die Entwicklung gab, wurde jetzt ein erster Trailer veröffentlicht, der nicht nur richtig cool aussieht, sondern auch gleich 6 Bosse aus dem Hauptspiel und der Erweiterung zeigt.

Erster Anime-Trailer zeigt 6 bekannte Bosse

Der inoffizielle Anime zu Elden Ring entsteht aktuell bei einer Künstlertruppe, die von YouTuber SteinsAlter (zum YouTube-Kanal) geleitet wird, der jüngst auf X einen ersten Trailer und einige Fakten zum Projekt teilte.

Den 50-sekündigen Clip könnt ihr euch hier anschauen:

Release und Länge bekannt: Laut SteinsAlter soll der kurze Anime noch im Herbst 2024 erscheinen und eine Gesamtlänge von 5 Minuten haben.

Im ersten Trailer werden hauptsächlich bekannte Bosse aus Elden Ring gezeigt, und zwar in folgender Reihenfolge: Maliketh, Radagon, Mohg, Miquella, Malenia und Messmer. Von Miquella bekommen wir allerdings nur seinen Arm zu sehen, der aus dem Kokon in Mohgwyns Palast ragt – bekanntlich dem Eingang ins DLC-Gebiet von Shadow of the Erdtree.

Da auch Messmer als einer der großen Widersacher aus der Erweiterung ebenfalls im Trailer zu sehen ist, können wir uns im fertigen Anime also sicher auch auf einige Bilder aus Shadow of the Erdtree freuen.

Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt, was aus dem fertigen Anime wird. Elden Ring mit seinen mysteriösen Geschichten und spektaktulären Bossen eignet sich generell hervorragend für eine Serien- oder Film-Adaption und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir vielleicht in 2-3 Jahren auch eine offizielle Umsetzung bekommen – gerade in Zeiten, wo Serien und Filme zu Videospielen so beliebt und auch oft richtig gut sind.

Hättet ihr auch Lust auf einen offiziellen Anime oder einen Film zu Elden Ring?