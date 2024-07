George R. R. Martin bestreitet Gerüchte zu Elden Ring-Film – die Art und Weise, wie er es macht, ist jedoch super verdächtig

Wie, es könnte einen Film über Elden Ring geben? Aktuell kursieren nur Gerüchte im Internet und noch nichts wurde offiziell bestätigt. Wir fassen den aktuellen Stand für euch zusammen.

Am 21. Juni 2024 ist der DLC Shadow of the Erdtree für Elden Ring erschienen und damit das heißeste Gaming-Thema zurzeit. Seit einigen Tagen beanspruchen jedoch Gerüchte einen Teil der Aufmerksamkeit für sich, die erstmal wenig mit den neuen Inhalten zu tun haben.

So äußern sich Hidetaka Miyazaki und George R. R. Martin über einen möglichen Elden Ring-Film

Vor einigen Tagen, konkret am 26. Juni, ist ein Interview auf The Guardian mit Hidetaka Miyazaki erschienen, in dem er sich zum Thema Film äußert. Dies zuerst auch in einem anderen Zusammenhang, denn es ging um eine mögliche Nachfolge für Elden Ring. Das Spiel möchte Miyazaki jedoch für sich alleine stehen lassen und nach Shadow of the Erdtree auch nicht mehr erweitern. Bei einer Adaption für ein weiteres Medium sieht das jedoch anders aus:

„Ich sehe keinen Grund, eine andere Interpretation oder Adaption von Elden Ring wie zum Beispiel einen Film abzulehnen. Ich glaube aber nicht, dass ich oder FromSoftware das Wissen oder die Fähigkeit haben, etwas in einem anderen Medium zu produzieren. Hier wäre also ein sehr starker Partner nötig. Wir müssten eine Menge Vertrauen aufbauen und uns einig werden, was auch immer wir erreichen wollen, aber das Interesse ist auf jeden Fall vorhanden.“ Hidetaka Miyazaki, Präsident von FromSoftware, zu The Guardian

Einige Tage später, am 29. Juni 2024, hat sich dann George R.R. Martin in seinem Blog zu den Gerüchten geäußert. Seine Art war dabei sehr… sagen wir mal verdächtig. Lest selbst:

„Oh, und betreffend die Gerüchte, die ihr vielleicht über einen Spielfilm oder eine Fernsehserie über Elden Ring gehört habt... Ich habe nichts zu sagen. Kein Wort, nein, gar nichts, ich weiß nichts, ihr habt nie einen Pieps von mir gehört, mum mum mum. Was für ein Gerücht?“ George R.R. Martin, Autor, in seinem eigenen Blog

Äh, ja. Bekanntlich macht häufiges Verneinen eine Aussage glaubwürdiger… nicht.

Eine Film-Adaption von Elden Ring steht noch in den Sternen, den DLC könnt ihr aber heute schon spielen:

3:16 Shadow of the Erdtree - Elden Ring DLC-Launch Trailer zeigt jede Menge Settings, Figuren und Feinde

Auch wenn beide Aussagen noch lange nichts bedeuten müssen, fragen wir uns dennoch, was dahintersteckt. Die mögliche Film-Adaption scheint sowohl Hidetaka Miyazaki als auch George R.R. Martin zu beschäftigen.

Ein Fantasy-Setting in der Welt von Elden Ring mit realen Schauspieler*innen umzusetzen wäre bestimmt eine Herausforderung. Da klingt eine animierte Adaption in Form einer Cartoon- oder Anime-Serie erstmal machbarer. Aktuell wäre alles möglich – oder eben nicht, denn am Ende des Tages reden wir immer noch über Gerüchte.

Was wären mögliche Ideen für eine Adaption von Elden Ring? Würdet ihr die Handlung des Spiels nacherzählen oder irgendwann davor oder danach beginnen?