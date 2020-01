Elden Ring - Bald kommt ein Trailer, aber freut euch nicht zu früh

Um das Action-Rollenspiel Elden Ring ist es seit der Ankündigung auf der E3 2019 ziemlich still geworden. Bedauerlich, denn der Titel, der bei den Dark Souls-Machern From Software in Zusammenarbeit mit dem Game of Thrones-Autoren George R.R. Martin entsteht, verspricht einiges an Potential.

Dementsprechend freudig kann man natürlich die Nachricht aufnehmen, dass Elden Ring auf der Taipei Game Show 2020 gezeigt wird, die vom 6. bis zum 9. Februar stattfindet. Dort wird es auch einen Trailer zum Spiel geben, das wurde bereits offiziell bestätigt.

Alt statt neu

Freut euch aber nicht zu früh: Denn bei diesem Trailer handelt es nicht um einen neuen Teaser, sondern vielmehr um ein "Re-Roll" des bereits bekannten Teaser-Trailers von der E3 2019. Auch das wurde mittlerweile offiziell bestätigt. Und dieser Trailer dürfte den meisten von euch natürlich vermutlich bekannt und somit "alt" sein.

Das schließt natürlich nicht aus, dass es in Taipei nicht möglicherweise neue Informationen zum Spiel geben wird. Anfang Februar wissen wir mehr.

Mehr zu Elden Ring: