Elden Ring Collector's Edition lässt unsere Fan-Herzen höher schlagen

Nachdem Elden Ring vor kurzen erst verschoben wurde, bekommen wir immerhin jede Menge neuer Infos und einen Netzwerktest spendiert. Aktuell hat Twitch in einer Werbe-Schaltung scheinbar die Collector's Edition des Souls-Titels von Entwicklerstudio FromSoftware geleakt. Und die hat wohl einiges zu bieten.

Das gibt es in der Collector's Edition von Elden Ring

Die Collector's Edition kann zwar aktuell noch nicht vorbestellt werden, aber in der Werbung ist bereits zu sehen, was in der Sonderedition enthalten sein soll:

Das Spiel selbst

Ein digitaler Soundtrack zum Spiel

Eine 23cm große Figur von Malenia - Schwert von Miquella

Ein Steelbook

Ein 40-seitiges Artbook

Und so soll die Collector's Edition dann aussehen:

Weitere Neuigkeiten noch heute

Gut möglich, dass der Leak von Twitch einfach ein paar Stunden zu früh kam, denn noch heute, am 4. November 2021, soll uns auch ein neuer Einblick in das Gameplay von Elden Ring erwarten. Alle Infos dazu, wann es los geht und was uns erwarten soll, findet ihr hier:

17 1 Mehr zum Thema Elden Ring: Heute gibt's endlich 15 Minuten Gameplay - Uhrzeit & Livestream

Die Collector's Edition könnte also direkt im Anschluss an den Livestream gezeigt werden. Dann erfahren wir hoffentlich auch, was sie kosten wird und können sie direkt vorbestellen.

Netzwerktest lässt euch Elden Ring anspielen

Wenn ihr nun gar nicht mehr auf den Souls-Titel warten könnt, bekommt ihr zumindest von FromSoftware die Möglichkeit, das Spiel in einer geschlossenen Beta anzutesten. Der Anmeldezeitraum dafür ist zwar bereits vorbei, die Mail mit der Bestätigung für den Beta-Zugang bekommt ihr aber schon bald, wenn ihr unter den Glücklichen seid, nämlich am 9. November. Die Termine und Uhrzeiten für die verschiedenen Anspielsessions findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

Was haltet ihr von der Collector's Edition für Elden Ring? Ist für euch etwas interessantes dabei?