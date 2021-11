Elden Ring: Morgen gibt's endlich 15 Minuten Gameplay und so seid ihr live dabei

Elden Ring ist wohl eins der am meist erwarteten Spiele für das kommende Jahr. Das neue Open World-RPG wurde vor kurzem noch einmal verschoben und die Fans wurden mit einem kommenden Netzwerk-Test vertröstet. Jetzt aber sollten Fans sich vor das Bonfire setzen und morgen Nachmittag einschalten, denn es kommt neues Gameplay.

Neuer Elden Ring-Stream morgen: Uhrzeit und Livestreams

Auf Twitter hat From Software ganz offiziell bekannt gegeben, dass es morgen neues Gameplay zu Elden Ring im Rahmen eines Livestreams geben wird.

Wann findet der Livestream statt? Am 04. November 2021 um 15 Uhr deutscher Zeit könnt ihr euch das neue Gameplay anschauen.

Was wird gezeigt? Viel zum Inhalt wollte From Software noch nicht preisgeben, aber es sollen wohl knapp 15 Minuten neues Gameplay-Material zu bestaunen sein. Es ist dabei sehr wahrscheinlich, dass es sich um einen Blick in das Gebiet aus dem kommenden Netzwerk-Test handelt. Wie ihr an diesem teilnehmt, lest ihr hier:

5 0 Mehr zum Thema Elden Ring Netzwerktest: Anmeldung und Startzeit der Beta

Wo wird der Stream zu sehen sein? Ihr könnt das Gameplay live auf den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen von Bandai Namco verfolgen. Falls ihr Untertitel benötigt, dann solltet ihr auf YouTube schauen, da dort welche in mehreren Sprachen angeboten werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mehr News zu Elden Ring:

Das Open World-RPG wurde erst vor kurzem um knapp einen Monat verschoben. So soll es statt am 21. Januar 2022 erst am 25. Februar für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen. Da Elden Ring aber auch einen großen Mehrspieler-Teil hat, zeigen wir euch jetzt schon, wie ihr zusammen die offene Welt erkunden könnt.