Elden Ring Netzwerktest: Anmeldung und Startzeit der Beta

Nachdem Elden Ring um knapp einen Monat verschoben wurde, erwartet uns zumindest auch eine gute Nachricht: Schon nächsten Monat könnt ihr einen Teil des Spiels in einem geschlossenem Netzwerktest auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S ausprobieren. Allerdings gibt es nur 50.000 Plätze und die Auswahl erfolgt nach dem Windhundverfahren. Das heißt, ihr müsst euch beeilen, wenn ihr einen der begehrten Plätze bekommen wollt.

Zeiten des Netzwerktests zu Elden Ring

Im Netzwerktest werdet ihr, wie schon aus den Dark Souls-Spielen gewohnt, ein Areal des neuen Titels ausprobieren können. Dabei bekommt ihr einen Blick auf die ersten Stunden des Spiels und startet mit einem vorgefertigten Charakter.

Wann startet die Beta? Der Anspielzeitraum läuft vom 12.-15. November 2021. In dieser Zeit wird es verschiedene Sessions geben, zu denen die Server in Deutschland online sind:

Session 1: 12. November von 12 Uhr - 15 Uhr

12. November von 12 Uhr - 15 Uhr Session 2: 13. November von 4 Uhr - 7 Uhr

13. November von 4 Uhr - 7 Uhr Session 3: 13. November von 20 Uhr - 23 Uhr

13. November von 20 Uhr - 23 Uhr Session 4: 14. November von 12 Uhr - 15 Uhr

14. November von 12 Uhr - 15 Uhr Session 5: 15. November von 4 Uhr - 7 Uhr

Wie kann ich mich zur Beta anmelden?

Um an der Beta teilzunehmen, müsst ihr euch einen Account auf der offiziellen Webseite von Bandai Namco anlegen und euch dann zum Netzwerktest anmelden.

Dabei ist es wichtig, dass ihr schnell seid, wenn ihr einen Platz bekommen wollt. Insgesamt stehen 50.000 Plätze zur Verfügung - Die werden allerdings nicht ausgelost, sondern nach Anmeldezeit vergeben. Wenn ihr also unter den ersten 50.000 Registrierungen seid, ist euch ein Platz sicher.



Die Anmeldung läuft bis zum 1. November 2021. Am 9. November erhaltet ihr eine Bestätigung per Mail, wenn ihr unter den Gewinnern seid, und erhaltet euren Beta-Zugang.

Brauche ich PS Plus oder Xbox Live Gold für die Elden Ring-Beta?

Um am Netzwerktest teilzunehmen, benötigt ihr eine Internetverbindung, allerdings braucht ihr weder PS Plus noch Xbox Live Gold, um zu spielen. Sobald ihr den Code habt, könnt ihr die Beta vorab runterladen.

Euer Spielstand ist dabei auf die Beta beschränkt und wird nicht auf das fertige Spiel übertragbar sein.

Was ihr zum Gameplay von Elden Ring wissen müsst, findet ihr hier:

Neuer Release von Elden Ring im Februar

Der neue Releasetermin für Elden Ring ist der 25. Februar 2022. Dann erscheint das Spiel für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Grund für die knapp einmonatige Verschiebung ist wohl die Komplexität des Spiels.



Wenn ihr weitere Infos zur Spielwelt, dem Kampfsystem und den Gemeinsamkeiten zur Souls-Reihe haben wollt, findet ihr alle Infos zum Spiel in unserer ausführlichen Übersicht. Und wer es gar nicht mehr abwarten kann, Neues aus dem Spiel zu sehen, der kann sich über das zuletzt geleakte Gameplay einen kleinen Eindruck von der Atmosphäre von Elden Ring verschaffen.

Nehmt ihr an der Beta teil oder wartet ihr doch auf das fertige Spiel?