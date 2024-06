'Ich heile euch und sterbe für euch, wenn es nötig ist': Elden Ring-Fan ist der neue Let Me Solo Her und steht vor Mohg-Bosskampf bereit, um anderen in den DLC zu helfen

Ein Fan wandelt auf den Spuren von Let Me Solo Her und hilft der Community (Fankunst von Kollegin Myki Trieu).

Die altbekannte Aussage "git gud" (steht für: "get good", beziehungsweise "werde besser") haben wohl die meisten Souls-Fan schon mal gehört. Sie steht dafür, dass Personen, die sich mit bestimmten Elementen der Spiele schwertun, sich einfach zusammenreißen und besser werden sollen.

Aber diese Haltung zieht sich keineswegs durch die gesamte Community, die sich immer wieder durch große Hilfsbereitschaft hervortut. So auch in diesem Fall: Ein Fan stand vor dem Elden Ring DLC-Release extra stundenlang bereit, um denjenigen zu helfen, die noch Probleme hatten, die Erweiterung zu erreichen.

Das ist der neue 'Let Me Solo Her'

Besagter Fan bietet nun seine Hilfe für den Eintritt in Shadow of the Erdtree an, wie es Let Me Solo Her bei Malenia tat. Auf Reddit kündigt User Sylvester1349 an:

Ich werde die ganze Nacht da sein, um Leuten zu helfen, die Mohg für den DLC besiegen müssen. Mein Name ist Throbbing Uncle. Ich werde euch heilen und für euch sterben, wenn ich muss. Beschwört mich und wir können gemeinsam durchs Reich der Schatten gehen.

Auf einem Screenshot zeigt der Fan außerdem, wo sein Summon-Sign genau auf dem Boden vor der Bosskampf-Arena liegt. Gerade, da Mohg bei einigen Spieler*innen echte Bauchschmerzen verursachen dürfte, ist diese Geste besonders nett.

Er gehört zu den zwei Obermotzen, die vor Eintritt in den DLC erledigt werden müssen, mehr noch: Der Eingang ins Erweiterungs-Gebiet liegt direkt in seiner Arena und er fungiert praktisch als direkter Türsteher. Dabei fährt er einen absoluten Endgame-Schwierigkeitsgrad auf.

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die Erweiterung, die das Open World-Meisterwerk verdient!

Community freut sich über die Hilfe und diese Tipps könnten euch unterstützen

Kaum verwunderlich also, dass die Einladung des Reddit-Users richtig gut ankommt und zu diesem Zeitpunkt bereits 13.500 Upvotes gesammelt hat. Ein anderes Community-Mitglieder schwärmt: "Mann, du bist der Grund, warum ich die Souls-Community liebe."

Eine weitere Person merkt an: "KEIN BEFLECKTER WIRD ZURÜCKGELASSEN!!!!"

Während der Fan seine Hilfe auf PC anbietet, schreiben weitere, dass sie dasselbe auf PS5 tun wollen. Falls ihr also an Mohg verzweifelt, schaltet doch mal das Online-Spiel ein und nutzt die Krummfingermedizin, um euch Beschwörungs-Zeichen anzeigen zu lassen.

Falls ihr keine seht, kann das unter Umständen mit einem zu hohen oder zu niedrigen Charakterlevel zusammenhängen. Die Empfehlung für den DLC-Eintritt liegt bei etwa 150.

Braucht ihr noch Hilfe, den Boss zu besiegen oder das entsprechende Level zu erreichen, seid ihr bei uns außerdem genau richtig. Wir verraten euch in unseren Guides, welche Tricks den Kampf wesentlich leichter machen. Dabei spielen zwei Items und der richtige Build eine wesentliche Rolle. Zudem könnt ihr gleich um die Ecke super leicht Runen farmen:

Wer war noch mal Let Me Solo Her?

Falls ihr nicht mehr wisst, was es mit dem erwähnten Let Me Solo Her auf sich hat: Hierbei handelt es sich um einen Fan, der berühmt dafür wurde, die härteste Bossgegnerin des Hauptspiels, Malenia, für andere Spieler*innen im Alleingang zu erledigen.

Dabei trägt der Fan ein ziemlich markantes Outfit, nämlich lediglich einen Topf auf dem Kopf und eine Unterhose.

Habt ihr in der Souls-Community auch schon Hilfsbereitschaft erlebt oder bietet selbst gerne Hilfe an?