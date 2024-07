Was? Im Elden Ring-DLC können wir riesige Steinbrocken aufheben und sie Bossen an den Kopf werfen und ein Fan hat damit sogar Messmer besiegt

Hier hat sich jemand ordentlich was aufgeladen.

Die Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree ist riesig. Überall verstecken sich mehr oder weniger gut gehütete Geheimnisse, neue Feinde, Ausrüstung und Items. Die gigantischen "Flusskiesel", die wir in der Spielwelt aufheben und Gegnern an den Kopf pfeffern können, haben wir dabei völlig übersehen.

Falls es euch genauso geht, erfahrt ihr hier mehr über die Crafting-Items, die sich als Wurfgeschosse zweckentfremden lassen.

Elden Ring-Fan bezwingt Messmer mit Rundsteinen

Die Items sehen in der Spielwelt ziemlich unspektakulär aus und wirken wesentlich kleiner. Wir finden sie beispielsweise, wenn wir an der Gnade Unterlauf des Klausnerflusses an den Grabsteinen hinabspringt, am Rande des Wassers. Sie heißen offiziell "Rundsteine" (auf Englisch: Roundrocks).

Sie sind eigentlich als Crafting-Materialien gelistet, die wir zum Beispiel zur Herstellung von Schweren Steintöpfen nutzen können. Aber stattdessen können wir sie uns aber auch einfach als Ausrüstung auf die Hand legen und sie wie Verbrauchsitems benutzen, beziehungsweise eben die Töpfe selbst. Treffer verursachen bei Feinden Schaden und die Animation sieht mit den großen Brocken einfach richtig witzig aus.

Ein Fan zeigt auf Reddit einen kurzen Clip vom Finale seines Kampfs gegen Messmer mit Rundsteinen:

Zu sehen sind dabei aber nur die letzten 43 Sekunden des Kampfs. Dass vorher keine anderen Waffen benutzt wurden, ist also nicht auszuschließen, aber zumindest hat der Spielercharakter über 900 der Steine ausgerüstet – und nichts darüber hinaus. So viele Steine zu sammeln, wäre etwas mühsam, hierfür gibt es aber natürlich auch Cheats.

Unter anderem an dieser Stelle lassen sich Rundsteine im Flussbett finden.

Wie geht das?

Der Wurf verursacht bei Messmer 1111 Schadenspunkte. Der Fan zeigt danach, welche Ausrüstung und Stats dabei im Spiel waren. Dazu gehören unter anderem 71 Punkte auf Stärke und eine Kombination aus 4 Talismanen, von denen aber drei der Defensive dienen: der Flamedrake Talisman, Dragoncrest Greatshield Talisman und der Crimson Seed Talisman mindern Feuerschaden und physischen Schaden ab und verstärken die Wirkung von Flaschen.

Nur der Blue Dancer Charme pusht die Angriffskraft, wenn das Ausrüstungsgewicht niedrig ist, was in diesem Fall mit nur leichter Fellrüstung zutrifft. Die wurde aber natürlich auch aus Stilgründen gewählt, denn hier geht es eben um den Steinzeitlook.

Dieser Feind ist nicht ganz so begeistert von unserem Steinwurf, aber wir bringen auch nicht den entsprechenden Build und die richtige Ausrüstung mit.

Mit den entsprechenden Töpfen, die sich aus den Steinen craften lassen, könnte der Fan natürlich noch wesentlich bessere Schadenswerte erzeugen. Und falls ihr kein Stärke-Build und entsprechende Ausrüstung nutzt, solltet ihr nicht damit rechnen, mit einem am Wegrand aufgelesenen Rundstein alle Feinde um euch herum umzunieten.

Wir fanden es trotzdem lustig und erstaunlich, dass sich diese Crafting-Items auch einfach ohne Weiterverarbeitung direkt auf Gegner werfen lassen.

Kanntet ihr diese Items bereits und wusstet ihr, dass sie sich auch ohne die Weiterverarbeitung zu Pötten durch die Gegend pfeffern lassen?