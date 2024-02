Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Gameplay-Trailer kommt heute: Das ist die Uhrzeit des DLC-Reveals

Der Elden Ring-DLC wird heute gezeigt.

Vor knapp zwei Jahren erschien mit Elden Ring FromSofts erster (mehr als geglückter) Ausflug in Open World-Gefilde, ein Jahr später wurde mit Shadow of the Erdtree der erste große Story-DLC für das gefeierte Action-Rollenspiel angekündigt. Dann wurde es aber still um die Erweiterung. Doch das Warten hat bald ein Ende: FromSoftware hat den lang erwarteten Gameplay-Trailer angekündigt – und der erscheint bereits in wenigen Stunden auf YouTube.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Gameplay-Reveal des DLCs: Datum und Uhrzeit

Datum: 21. Februar 2024 (heute)

21. Februar 2024 (heute) Uhrzeit: 16 Uhr deutscher Zeit (entspricht 7am PT/3pm GMT)

16 Uhr deutscher Zeit (entspricht 7am PT/3pm GMT) Länge des Trailers: 3 Minuten

3 Minuten Wo wird der Trailer veröffentlicht? Auf dem offiziellen YouTube-Kanal

Der Trailer wird erste Spielszenen aus dem Shadow of the Erdtree-DLC zeigen. Einen Release-Termin hat Shadow of the Erdtree übrigens noch nicht. Eine Bekanntgabe des Termins im Zuge des heutigen Trailers ist nicht ausgeschlossen.

Den Trailer sowie alle dazugehörigen wichtigen Infos zum kommenden DLC findet ihr dann zeitnah auf GamePro.de. Also schaut auf unserer Website vorbei!

Das Open World-Fantasy-RPG Elden Ring ist am 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie für den PC erschienen. Ein Jahr später, am 28. Februar 2023 hat der japanische Spieleentwickler die erste Erweiterung Shadow of thr Erdtree angekündigt.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was sind eure Wünsche und Erwartungen an Elden Ring: Shadow of the Erdtree? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt!