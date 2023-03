Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Alle Infos und Spekulationen zum Story-DLC

Der DLC dreht sich um eine noch mysteriöse Figur (rechts), bei der es sich vermutlich um Miquella handelt.

Am letzten Tag im Februar war es endlich so weit: Der erste Elden Ring-Story DLC wurde angekündigt, nachdem wir bereits bei den Game Awards und zum einjährigen Geburtstag des Action-RPGs darauf gehofft hatten. Shadow of the Erdtree heißt die Erweiterung. Über den Inhalt ist leider aktuell noch gar nicht viel bekannt, aber hier halten wir euch stetes über alles auf dem Laufenden, was ihr wissen müsst.

Das hat FromSoftware bereits verraten

FromSoftware hat den DLC am 28. Februar mit einem Tweet angekündigt. Einen Trailer gab es noch nicht. Das Entwicklerteam hat lediglich ein Bild gepostet und dazu verraten:

Erhebt euch, Befleckte und lasst uns einen neuen Pfad gemeinsam beschreiten. Die kommende Erweiterung für #ELDENRING Schatten des Erdenbaums, ist aktuell in Entwicklung. Wir hoffen, ihr freut euch auf neue Abenteuer im Zwischenland.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Release-Datum

Bisher ist noch nicht bekannt, wann Shadow of the Erdtree erscheinen wird. Da es noch keinen Trailer gibt und im Tweet nur zu lesen war, der DLC sei in Entwicklung, solltet ihr nicht zu bald mit der Erweiterung rechnen. Allerdings ist FromSoftware auch sehr gut darin, uns zu überraschen.

Neue Inhalte

Auch, was die Inhalte angeht, können wir bisher nur spekulieren. Für gewöhnlich waren die DLCs zu FromSoftware-Spielen jedoch sehr umfangreich und enthielten neue Gebiete, NPCs, Bosse, Waffen und mehr. Unsere Spekulationen (mit Blick auf frühere From-DLCs) könnt ihr hier lesen:

Spekulationen zur Story

Unser einziger Anhaltspunkt, worum es in der Story gehen wird, ist das eine Bild aus dem Tweet. Allerdings bietet es schon ein paar gute Hinweise.

Der für seine Lore-Erklärungen bekannte YouTuber VaatiVidya hat außerdem ein 15-minütiges Video zum ersten Bild veröffentlicht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das Wichtigste in Kürze: Die Person mit dem wallenden blonden Haar, die auf dem Bild zu sehen ist, dürfte wahrscheinlich Miquella sein. Miquella tritt im Hauptspiel nicht selbst in Erscheinung, ist aber eine sehr wichtige Hintergrundfigur und der Bruder von Endgegnerin Malenia (den sie womöglich mehr als einmal bei eurem Spieldurchlauf erwähnt hat).

Miquella vereint in sich eine männliche und eine weibliche Persönlichkeit und sitzt auf diesem Bild interessanterweise auf einem Spektralross, bei dem es sich wahrscheinlich um Sturmwind handelt. Da Miquella im Hauptspiel in einem todesähnlichen Zustand ist, könnte der DLC zu einer anderen Zeit, in einer alternativen Realität oder in einem Traum spielen.

Freut ihr euch schon auf den DLC und was erwartet ihr von Shadow of the Erdtree?